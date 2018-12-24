Son Dakika Haberleri: Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası

Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanıklar Yadigar Ergün, Hasan Kaya, Emre Güvercin, Erdi Diken, Cem Güneş ve Cemal Eren Çam hakim karşısına çıktı.

Suçsuz olduklarını iddia eden sanıklar, emir komuta zinciri içinde hareket ettiklerini, kanunsuz bir eylemde bulunmadıklarını iddia ederek beraatlerini talep etti.

Sanık avukatlarının da beyanının alınmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:44 Kaynak: AA

Muhsin Kutsi, Muhafız Alayı, Güncel
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