Son Dakika Haberleri: Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası

Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası

44 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada tutukluluk incelemesi yapan mahkeme, sanıklardan Aziz Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada tutukluluk incelemesi yapan mahkeme, sanıklardan Aziz Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutukluluk incelemesi yapan heyet, sanıklar ve avukatlarının beyanlarını dinledikten sonra hükmü açıklayarak, sanıklardan Aziz Yılmaz'ın yurt dışı yasağıyla tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:02 Kaynak: AA

Aziz Yılmaz, Muhafız Alayı, Güncel
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