Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşmada SEGBİS vasıtasıyla savunma yapan tutuksuz sanık M.G, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayı komutan konutları 25 nolu nizamiyede görev yaptığını söyledi.



15 Temmuz'dan önce tatbikat olacağını, alarm verileceğini duyduğunu anlatan M.G, cuma günü akşam içtimadan sonra silahlarını aldıklarını, ayrıca mühimmat dağıtıldığını bildirdi.



M.G, Tekçe meydanında telefonlarının toplanıp otobüslere bindirildiklerini belirterek, DEAŞ'ın saldıracağının ve kendilerinin de Genelkurmay Başkanlığını korumaya gittiklerinin söylendiğini ileri sürdü.



Mevziye gönderildikten bir süre sonra dışarıdan insanların gelmesi üzerine emir doğrultusunda beraberindeki askerler ile Ali ve Erdal uzmanla havaya ateş ettiklerini söyleyen M.G, sabah da tabur komutanı binbaşı Fedakar Akça'nın bazı kağıtları yaktığını hatırladığını iddia etti.



Fedakar Akça'nın emriyle silahlarını bıraktıklarını ifade eden M.G, sonraki süreçte de gözaltına alındıklarını söyledi.



Tutuksuz sanık T.Ö. de SEGBİS vasıtasıyla yaptığı savunmada, 15 Temmuz'da Muhafız Alayı komutan konutları bölgesi 25 nolu nizamiyede görev yaptığını bildirdi.



T.Ö, 15 Temmuz'da tatbikat olduğu gerekçesiyle silah aldığını, kendilerine şarjör dağıtıldığını ifade ederek, Tekçe içtima alanında telefonlarının toplandığını söyledi.



Genelkurmay Başkanlığına otobüslerle götürüldüklerini dile getiren T.Ö, tabur komutanı Fedakar Akça'nın, mevzilere gitmelerini söylediğini belirtti.



T.Ö, aslanlı yol tarafındaki nizamiye yakınında beklediklerini, bir süre sonra da halkın gelmeye başladığını kaydederek, bir sivilin "Ben de askerim" demesi üzerine, tatbikat diye bildiği olaylar nedeniyle bu kişiyi, bir komutanın akrabası sandığını ileri sürdü.



Halkı dağıtmak için havaya ateş açılmış



"Halkı dağıtmak için havaya ateş serbest dediler." diyen T.Ö, havaya ateş edilmesinden sonra insanların geri çekildiğini söyledi.



T.Ö, daha sonra nizamiyeye çağrıldıklarını, burada beklerken sabaha doğru darbe girişimi olduğunu öğrendiklerini öne sürdü.



Gün aydınlandıktan sonra saat 14.00'e kadar beklediklerini, ardından da polislerin geldiğini ve Muhafız Alayı'na döndüklerini anlatan T.Ö, bir hafta sonra da gözaltına alındıklarını belirtti.



Tutuksuz sanık eski er E.R.O'nun beyanlarının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

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