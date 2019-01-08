Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayında vatani görevini yapan tutuksuz sanık U.U, SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı.



Nizamiyede görevli olduğunu, 15 Temmuz'da tatbikata katılacaklar listesi nizamiye çavuşuna geldikten ve listede ismini gördükten sonra akşam yemeği için bölüğe çıktığını anlatan U.U, 23.00-01.00 arası olduğu söylenen tatbikatın erkene alındığını ifade etti.



U.U, silah ve mühimmat alındıktan sonra tabur komutanı binbaşı Fedakar Akça'nın kendilerini Tekçe meydanına götürdüğünü dile getirerek, alay komutanın bir konuşma yaptığını ve 50 kişilik IŞİD üyesinin Genelkurmaya saldırı yapacağını, kendilerinin de oranın güvenliğini alacaklarını bildirdiğini belirtti.



Ardından Genelkurmaya götürüldüklerini, burada rütbesini ve adını bilmediği bir komutanın "Tatbikat gerçek. Cıvımayın. Gerçekten saldıracaklar." dediğini ve tel örgülerin çevresine grup grup yerleştirildiklerini bildiren U.U, kendisinin bulunduğu grubun aslanlı kapı yakınına götürüldüklerini ifade etti.



U.U, yakında polislerin olduğunu belirterek, "Polisler çevre güvenliğini alıyor sanıyoruz. Halk da 'en büyük asker bizim asker' diyor. Haberciler geldi. Biz, televizyona çıkacağız sanıyorduk." diye konuştu.



Halk taş atınca geri gittiklerini anlatan U.U, vatandaşların bir anda kapıya yüklendiğini, kırılınca da kalabalığın üstlerine doğru geldiğini söyledi. U.U, "Bizi Gökhan uzman geriye doğru kaçırdı iyice. Halkın arasında kalmadık. Gökhan uzman, 'ateş falan etmeyin, silahlarınızı emniyete alın' dedi." diye konuştu.



U.U, halk dışarı çıktıktan sonra da sabaha kadar beklediklerini, ilerleyen süreçte silahlarını bıraktıklarını, polislerin geldiğini ve sonra da alaya gönderildiklerini dile getirdi.



"Tatbikat yok. Her şey gerçek"



Tutuksuz sanık V.G. de 15 Temmuz'da Muhafız Alayı Komutan Konutları Bölüğü 25 Nolu nizamiye yemekhanesinde görevli olduğunu söyledi.



O gece tatbikat olacağının söylendiğini, bununla ilgili yapılan ilk isim listesinde bulunmadığını ancak sonradan oluşturulan ikinci listede isminin olduğunu ifade eden V.G, 21.00 civarı alarm verildiğini kaydetti.



Uzun kollu kıyafet giydiklerini, silah ve mühimmat aldıklarını dile getiren V.G, Tekçe meydanında Genelkurmaya IŞİD saldırısı gerçekleşeceği ve orayı korumaya gittiklerinin söylendiğini bildirdi.



V.G, Genelkurmaya gittiklerinde ismini bilmediği bir rütbelinin "Her şey gerçek. Tatbikat matbikat yok." dediğini iddia ederek, daha sonra mevzilendirildiklerini belirtti.



Bir süre sonra vatandaşların gelmeye başladığını, üzerilerine taş atıldığını ifade eden V.G, ne olduğunu anlayamadıklarını ileri sürdü.



V.G, vatandaşların kapıyı kırıp içeri girmesinden sonra kapı tarafına çağrıldıklarını, Cuma Dal isimli uzmanın emriyle havaya üç el ateş ettiklerini anlattı.



Hiç kimseye silah doğrultmadığını savunan V.G, "Sonra Nurhak uzman geldi. 'Sakın ateş etmeyin. Şarjörleri çıkarın' dedi. Biz de şarjörleri çıkardık." dedi.



V.G, helikopterlerin vatandaşların üzerine ateş ettiğini de gördüğünü belirterek, sonrasında otobüslerin yanında sabaha kadar beklediklerini öne sürdü.



Genelkurmay Başkanlığındaki askerlerinin 10.00 gibi tahliye edilmeye başlandığını ifade eden V.G, tabur komutanın "Bizi buradan alacaklar" demesi üzerine beklemeye devam ettiklerini söyledi. V.G, ancak bir süre sonra kendisinin tek başına silahını bırakıp çıkan askerlerin arasına karışarak polis akademisine gittiğini sonra da ifade verdiğini dile getirdi.



İfadesinin ardından giriş çıkışların yasak olduğu belirtilerek Muhafız Alayı yerine Genelkurmaya gönderildiğini bildiren V.G, 4-5 gün oradaki otobüslerde kaldıktan sonra alayına götürüldüğünü kaydetti.



V.G, alaydaki diğer askerlerle tekrar gözaltına alındığını ve ikinci kez ifade verdiğini söyledi.



Tutuksuz sanıklardan B.G. de 5 günlük askerken tatbikat diye götürüldüğü Genelkurmayda, tanımadığı üç rütbelinin, sabah saatlerinde bahçedeki bir mazgalda, ceplerinden çıkardıkları kağıtları yaktıklarını kaydetti.



Tutuksuz sanık eski erler Y.Ç. ve B.G'nin de savunma yapmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

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