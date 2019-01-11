Son Dakika Haberleri: Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası

Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davası, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, mahkeme başkanı gelen bilgi ve belgeleri okudu.

Savcının mütalaası

Ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, bir önceki ara kararda gereğinin yerine getirilmesi istenilen ve halen yerine getirilmeyen müzekkerelerin sonucu için ilgili yerlerin uyarılmasını talep etti.

İddia makamı, ayrıca tutuklu sanıkların üzerine atılı suçların katalog suçlardan olması ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, cezalar ve tutuklama tedbiri arasında ölçülülük olması dikkate alınarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcının mütalaasının ardından isteyen sanıklara söz hakkı verildi.

Duruşma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:01 Kaynak: AA

Muhsin Kutsi, Güncel
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