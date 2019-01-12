Son Dakika Haberleri: Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davasında Ara Karar

Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davasında Ara Karar

5 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların...

Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davasında Ara Karar, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ara karara yönelik savcının mütalaasının ardından sanıkların ve sanık avukatlarının talepleri alındı.

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme, yakalamalı sanıkların infazlarının beklenilmesini, TRT baskınına katılan şüpheliler olarak belirtilen sanıklardan dinlenmeyen 79 kişi adına duruşma gününü belirten davetiye çıkartılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme ayrıca savunmasının alınması için talimat yazılan, ancak kendisine ulaşılamayan ve ailesiyle yapılan telefon görüşmesi sonucu yüzmek amacıyla girdiği Karadeniz'de kaybolduğu bildirilen sanık Emrah Danacı'nın, UYAP'ta kayıtlı dosya raporundan "maktul" sıfatıyla kaydının bulunduğu anlaşıldığından, Alaçam Asliye Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılarak ilgili dosya örneğinin gönderilmesinin istenilmesine de karar verdi.

Duruşma 1-19 Nisan'a ertelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:03 Kaynak: AA

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