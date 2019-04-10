Son Dakika Haberleri: Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davasında Ara Karar

Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davasında Ara Karar

3 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların...

Muhafız Alayı Darbe Girişimi Davasında Ara Karar, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, ara karara yönelik savcının mütalaası sonrasında sanık ve sanık avukatlarının talepleri alındı.

Müzakere arasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:52 Kaynak: AA
Muhammet Tanju Poshor, Muhafız Alayı, Güncel
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