Muhalefet liderleri akşam yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

Muhalefet liderleri akşam yemeğinde bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi.
Muhalefet partileri genel başkanları Ankara'da akşam yemeğinde buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı yemekte, liderler ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
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