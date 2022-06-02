Muhalefet Milletvekillerinden Basın ve Sosyal Medya Düzenlemesi İçin 59 Önerge - Son Dakika
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Muhalefet Milletvekillerinden Basın ve Sosyal Medya Düzenlemesi İçin 59 Önerge

02.06.2022 01:10
Muhalefet Milletvekillerinden Basın ve Sosyal Medya Düzenlemesi İçin 59 Önerge

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun CHP, HDP ve İYİ Partili üyeleri, basına ve sosyal medyaya yaptırımlar içeren kanun teklifinin görüşmelerine, hazırladıkları 59 önerge ile katıldı. HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, “Ben memurdum. Memur, görüş bile veremez, basın kartını ne yapacak” dedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Basın Kartı Komisyonu üyeleri kimlerdir? Bu komisyonun üyelerinin isimleri bugüne kadar hiç resmi olarak açıklanmadı. Neden” sorularını sordu. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sürekli basın kartını göstererek, “Gazetecilik nedeniyle verilen kartı kısıtlamalarla vermenin ne anlamı var? Ben, bunun için bir hayat verdim. Bunun her bedeli ödenmiştir” diye konuştu.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun CHP, HDP ve İYİ Partili üyeleri, basına ve sosyal medyaya yaptırımlar içeren kanun teklifinin görüşmelerine, hazırladıkları 59 önerge ile katıldı. HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, "Ben memurdum. Memur, görüş bile veremez, basın kartını ne yapacak" dedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Basın Kartı Komisyonu üyeleri kimlerdir? Bu komisyonun üyelerinin isimleri bugüne kadar hiç resmi olarak açıklanmadı. Neden" sorularını sordu. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sürekli basın kartını göstererek, "Gazetecilik nedeniyle verilen kartı kısıtlamalarla vermenin ne anlamı var? Ben, bunun için bir hayat verdim. Bunun her bedeli ödenmiştir" diye konuştu.

AKP ve MHP tarafından hazırlanan, basına ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımlar içeren 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tali görüşmeleri TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda devam ediyor. Gazetecilik meslek örgütlerinin temsilcilerinin değerlendirme ve önerilerinin ardından teklif maddelerinin görüşmelerine geçildi. Komisyon'un CHP, HDP ve İYİ Partili üyeleri, teklif maddelerinin görüşmelerinde vermek üzere toplamda 59 önerge ile toplantıya katıldı.

KOÇYİĞİT: MEMUR BASIN KARTINI NE YAPACAK

HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, "Bize itimat etmiyorsunuz, yıllarını bu mesleğe verenleri dinleyin. Memnun değiller. Ben memurdum. Memur, görüş bile veremez, basın kartını ne yapacak" dedi.

ÇAKIRÖZER: BASIN KARTI KOMİSYONU ÜYELERİ KİMLERDİR

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Kaç kişinin basın kartı var? Kaç kart iptal edildi? Hangi gerekçelerle iptal edildi? Basın Kartı Komisyonu üyeleri kimlerdir? Bu komisyonun üyelerinin isimleri bugüne kadar hiç resmi olarak açıklanmadı. Neden" sorularını sordu.

ÖZKAN: BASIN KARTINI KISITLAMALARLA VERMENİN NE ANLAMI VAR

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sürekli basın kartını göstererek, "Bana verilen sürekli basın kartı. Gazetecilik nedeniyle verilen kartı kısıtlamalarla vermenin ne anlamı var? Enformasyon görevlisi neyi tanımlıyor? Kamu kurum ve kuruluşlarının yönettikleri devlet enformasyonunda çalışan kamu görevlileri. Kim bu? Basın İlan Kurumu görevlileri, İletişim Başkanlığı'ndaki çaycı, çorbacı. Ben, bunun için bir hayat verdim. Bunun her bedeli ödenmiştir. Ben, bunu cami avlusunda terk etmedim ki. Ben gazeteciyim. Bu yaptığınız olmaz. 'Tuncay Özkan'ı sevmiyorum, vermiyorum. 'Baro başkanını sevmiyorum, ruhsat vermiyorum' diye bir şey var mı? Bu niye var? Bu kartın ne önemi var? Külliyeye, partilere, kamu kurumlarına girerken bu kartı sormayın o zaman" diye konuştu.

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Basın ve Sosyal Medya Düzenlemesi Komisyonda Tartışılıyor. Tuncay Özkan: 'Gazeteci Yalan Haber Yapmaz, Yalanı Devlet Görevlisi veya Siyasetçi Söyler' Basın ve Sosyal Medya Düzenlemesi Komisyonda Tartışılıyor. Tuncay Özkan: 'Gazeteci Yalan Haber Yapmaz, Yalanı Devlet Görevlisi veya Siyasetçi Söyler' TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muhalefet Milletvekillerinden Basın ve Sosyal Medya Düzenlemesi İçin 59 Önerge - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhalefet Milletvekillerinden Basın ve Sosyal Medya Düzenlemesi İçin 59 Önerge - Son Dakika
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