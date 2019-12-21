Muhalefet partilerinden 'güvenlik soruşturması'na şerh (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika Muhalefet partilerinden 'güvenlik soruşturması'na şerh (2) - Son Dakika

Muhalefet partilerinden 'güvenlik soruşturması'na şerh (2)

6 saat önce

O MADDE ÇIKARILIYORAK Parti yetkilileri, muhalefetin şerh koyduğu 18 maddelik torba kanun teklifinde yer alan 'güvenlik soruşturması' maddesinin tekliften çıkarılacağını söyledi.

Muhalefet partilerinden 'güvenlik soruşturması'na şerh (2), System.String[]

O MADDE ÇIKARILIYOR

AK Parti yetkilileri, muhalefetin şerh koyduğu 18 maddelik torba kanun teklifinde yer alan 'güvenlik soruşturması' maddesinin tekliften çıkarılacağını söyledi. AK Parti'nin, bugün görüşülecek kanun teklifinden çıkarılacak söz konusu maddeyi yeniden değerlendirip, kapsamlı bir düzenleme olarak Meclis'e ayrı bir teklif şeklinde sunacağı belirtildi.


AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:27 Kaynak: DHA
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