Muhalefet partilerinden 'güvenlik soruşturması'na şerh (2) - Son Dakika

Muhalefet partilerinden 'güvenlik soruşturması'na şerh (2)

O MADDE ÇIKARILIYORAK Parti yetkilileri, muhalefetin şerh koyduğu 18 maddelik torba kanun teklifinde yer alan 'güvenlik soruşturması' maddesinin tekliften çıkarılacağını söyledi.

O MADDE ÇIKARILIYOR AK Parti yetkilileri, muhalefetin şerh koyduğu 18 maddelik torba kanun teklifinde yer alan 'güvenlik soruşturması' maddesinin tekliften çıkarılacağını söyledi. AK Parti'nin, bugün görüşülecek kanun teklifinden çıkarılacak söz konusu maddeyi yeniden değerlendirip, kapsamlı bir düzenleme olarak Meclis'e ayrı bir teklif şeklinde sunacağı belirtildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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