Muhalefet partilerinden 'güvenlik soruşturması'na şerh (2) - Son Dakika

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Muhalefet partilerinden 'güvenlik soruşturması'na şerh (2)
6 saat önce
O MADDE ÇIKARILIYORAK Parti yetkilileri, muhalefetin şerh koyduğu 18 maddelik torba kanun teklifinde yer alan 'güvenlik soruşturması' maddesinin tekliften çıkarılacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:27 Kaynak: DHA
O MADDE ÇIKARILIYOR
AK Parti yetkilileri, muhalefetin şerh koyduğu 18 maddelik torba kanun teklifinde yer alan 'güvenlik soruşturması' maddesinin tekliften çıkarılacağını söyledi. AK Parti'nin, bugün görüşülecek kanun teklifinden çıkarılacak söz konusu maddeyi yeniden değerlendirip, kapsamlı bir düzenleme olarak Meclis'e ayrı bir teklif şeklinde sunacağı belirtildi.
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