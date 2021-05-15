Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun - Son Dakika

Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun

15.05.2021 11:46
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun, System.String[]

İsrail'in Filistin topraklarını işgali son günlerde şiddetini artırarak devam ediyor. Bu kapsamda, Kanada'da Yeni Demokrat Parti tarafından bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek verenler yayınladıkları açıklamayla Başbakan Trudeau'ya seslenerek, Filistin işgali sona erinceye kadar İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi.

Filistin topraklarında yıllardır süren İsrail işgali, son dönemde dozunu artırarak devam etti. 10 Mayıs'ta başlayan saldırılarda bugüne kadar 139 Filistinli yaşamını yitirdi, 900'den fazla insan yaralandı. Dünyanın bu zulmü sadece seyretmekle yetindiği bugünlerde, Kanada'dan İsrail'i çıldırtacak bir hamle geldi.

Yeni Demokrat Parti konuyla ilgili olarak halka açık başlattığı imza kampanyasında, Başbakan Justin Trudeau'ya "yasa dışı işgal sona erene kadar İsrail'e silah satışını durdur" çağrısında bulundu.

İŞGALİ VE ŞİDDETİ KINADILAR

Partinin resmi internet sitesinde başlatılan kampanyanın açıklama metninde, "Kanadalılar, Gazze'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılması nedeniyle haftalardır artan gerginliğin ardından, El Aksa Camii'ne İsrail polisinin baskınları ve Şeyh Cerrah'taki şiddet olaylarının artmasından derinden rahatsızlar." denildi.

Sivillerin hayatlarının korunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, her türlü şiddet, şiddete teşvik ve provokasyonun kınanması gerektiği kaydedildi.

"YASA DIŞI İŞGAL BİTENE KADAR İSRAİL'E SİLAH SATIŞINI DURDURMA ZAMANIDIR"

Açıklamada, şu görüşler dile getirildi: "Tırmanma olduğunda, nihai bedeli ödeyenler veya korku içinde yaşayanlar her zaman sivillerdir. Daha fazla can kaybını önlemek için acilen gerginliğin azaltılması gerekir. Hem Filistinliler hem de İsrailliler güvenli ve emniyet içinde yaşama hakkına sahiptir. Kanada ayrıca gerginliğin azaltılması ve adil ve barışçıl bir çözüm için daha güçlü bir rol oynamalıdır. Geçmişte Suudi Arabistan, Libya, Türkiye ve Sudan gibi ülkelere silah satmayı durduran Kanada için şimdi de yasa dışı işgal bitene kadar İsrail'e silah satışını durdurma zamanıdır."

Açıklamanın sonunda Kanada'nın, Filistinliler ve İsrailliler için adil ve sürdürülebilir çözüm oluşturulmasına yardımcı olmak için aktif bir rol oynaması gerektiğine dikkat çekildi.

Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun

Filistin, Kanada, İsrail, Silah, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (9)
  • Sila: Valla türkiye disinda buna ciddi tepki veren bir ülke görmedim arap ülkelerinin hala sesiz kalmasi onlarinda amerika mali olduklarini gösteriyor..... Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır
  • uğur ayhan: ABD israil ortak hareket ediyor her bayramda israil bunu yapıyor islam alemine birleşmedikleri sürece güzel bir bayram geçirtmezler siyonizmi yok etmek için arap ülkelerinin çıkar ilişkilerinden vazgeçip israile tepki göstermesi lazım ama başlarındaki liderler adam değilki.Türkiyeden başka ciddi tepki gösteren yok Cevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
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