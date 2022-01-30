Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Giresun'da muhalefet parti liderlerinin oturma düzenleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boy sırasına göre mi yaş sırasına göre mi yoksa 'AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş' ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Ne millete hizmet etmek gibi niyetleri var ne memlekete eser kazandırmak gibi hedefleri var" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelik "Oturma düzeni" eleştirisine AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı. Şahin'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok konuşuldu.
Şahin, Şafak Sezer'in ünlü filmi Kolpaçino'dan alıntılanan bir sahneyi paylaşarak, "Muhalefet partileri oturma düzeni sorununu çözmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.
AK Partili isimlerden konuya ilişkin yapılan bazı paylaşımlar şu şekilde:
Son Dakika › Güncel › Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden 'Kolpaçino'lu' gönderme - Son Dakika