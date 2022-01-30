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Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme - Son Dakika

Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme

30.01.2022 11:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle başlayan "Muhalefetin oturma polemiği" tartışmaları parti yönetimlerine de sıçradı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı Kolpaçino paylaşımıyla muhalefet partilerine göndermede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Giresun'da muhalefet parti liderlerinin oturma düzenleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Boy sırasına göre mi yaş sırasına göre mi yoksa 'AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş' ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Ne millete hizmet etmek gibi niyetleri var ne memlekete eser kazandırmak gibi hedefleri var" dedi.

POLEMİK, PARTİ YÖNETİCİLERİNE DE SIÇRADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelik "Oturma düzeni" eleştirisine AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı. Şahin'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

Oturma polemiği bitmiyor! AK Parti Genel Sekreteri'nden muhalefete 'Kolpaçino'lu' gönderme

KOLPAÇİNOLU GÖNDERME

Şahin, Şafak Sezer'in ünlü filmi Kolpaçino'dan alıntılanan bir sahneyi paylaşarak, "Muhalefet partileri oturma düzeni sorununu çözmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

AK Partili isimlerden konuya ilişkin yapılan bazı paylaşımlar şu şekilde:

Oturma polemiği bitmiyor! AK Parti Genel Sekreteri'nden muhalefete 'Kolpaçino'lu' gönderme
Oturma polemiği bitmiyor! AK Parti Genel Sekreteri'nden muhalefete 'Kolpaçino'lu' gönderme
Oturma polemiği bitmiyor! AK Parti Genel Sekreteri'nden muhalefete 'Kolpaçino'lu' gönderme
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Recep Tayyip Erdoğan, Muhalefet, Kolpaçino, AK Parti, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme - Son Dakika
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