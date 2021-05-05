Muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" paylaşımları sosyal medya gündem yarattı - Son Dakika

Muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" paylaşımları sosyal medya gündem yarattı

05.05.2021 15:43

Dünyayı kasıp kavuran "20 yaş" akımından feyz alan muhalefetin, "128 milyar dolar nerede?" paylaşımları sosyal medyayı sallıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisini etiketleyerek yönelttiği "128 milyar dolar nerede?" sorusuna, "Yılmadan kovalayacağız" yanıtını veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de soruyu Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na iletti. Siyasi liderlerin etkileşimli paylaşımları sosyal medyada yankı uyandırdı.

Sosyal medyayı kasıp kavuran "20 yaş" akımının ardından muhalefet partileri de kendi gündemlerini yarattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "128 milyar dolar" paylaşımları sosyal medyada ses getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz?" diyerek Akşener'i etiketledi.

20 yaş akımına kısa bir ara! Muhalefetin '128 milyar dolar nerede?' paylaşımları sosyal medyada gündem yarattı

"MİLLETİMİZİN HAZİNESİNE UZAYAN ELLERİ TAKİPTEYİZ KEMAL BEY"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de Kılıçdaroğlu'nun kendisine pasladığı soruya, "Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam. Sayın Karamollaoğlu, sizde yeni bir bilgi var mı?" diyerek benzer soruyu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na iletti.

20 yaş akımına kısa bir ara! Muhalefetin '128 milyar dolar nerede?' paylaşımları sosyal medyada gündem yarattı

"MERAL HANIM, İNSANIMIZ HER ŞEYİN FARKINDA"

Karamollaoğlu da bu paylaşımı alıntılayarak, "Meral Hanım, insanımız her şeyin farkında. İnanıyorum ki milletimiz, pek yakın bir zamanda bu keyfiliğe, hukuksuzluğa, israfa, yıllardır alın teriyle biriktirileni çarçur edenlere dur diyecek ve güzel bir ders verecektir. Öyle değil mi?" diyerek Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı etiketledi.

20 yaş akımına kısa bir ara! Muhalefetin '128 milyar dolar nerede?' paylaşımları sosyal medyada gündem yarattı

"SORMAYA DEVAM, İRTİBATTA KALALIM"

Son olarak ise Uysal, "Elbette bu tekerlek kalmaz bu tümsekte Temel Bey! Anadolu'nun Moğol İstilası'ndan bu yana görmediği bir kravatlı soygunun parçası bu hiçleştirilen 128 Milyar dolar! Sormaya devam. İrtibatta kalalım" ifadelerini kullandı.

20 yaş akımına kısa bir ara! Muhalefetin '128 milyar dolar nerede?' paylaşımları sosyal medyada gündem yarattı
Muhalefetin 128 milyar dolar nerede? paylaşımları sosyal medya gündem yarattı

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Son Dakika Politika Muhalefetin '128 milyar dolar nerede?' paylaşımları sosyal medya gündem yarattı - Son Dakika


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