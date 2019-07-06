Son Dakika Haberleri: Muhalefetin ekonomi kurmaylarından TCMB Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasına tepki
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Muhalefetin ekonomi kurmaylarından TCMB Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasına tepki

1 saat önce

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınmasına muhalefetteki CHP ve İYİ Parti’ni ekonomi kurmaylarından sert tepki geldi.

Muhalefetin ekonomi kurmaylarından TCMB Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasına tepki, System.String[]
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nun Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınmasına muhalefetteki CHP ve İYİ Parti'nin ekonomi kurmaylarından tepki geldi.

Türkiye'de 2001 krizinden sonra bir dönem Hazine Müsteşarı olarak görev yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bunu yapanlar 'Bizim ekonomimize güvenin' deme hakkını kaybetmiştir" dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:22 
Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Çetinkaya, İYİ Parti, Ekonomi, Dünya
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