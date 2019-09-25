"Muhalefetin niyetinin halis olduğunu düşünmemizi kimse beklemesin"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesi ile ilgili, "Biz defaatle Türkiye'de IMF defterinin açılmamak üzere kapandığını ifade ettik, şimdi görüyoruz ki bize iftira atan muhalefetin kendisi, IMF ile gizli görüşmeler gerçekleştiriyor. IMF heyeti, normalde bütün toplantılarından Hazine'yi bilgilendirmesi gerekirken bu bilgilendirmeyi yapmıyor. Şunu herkesin iyi bilmesi lazım, Türkiye'nin yarınlarını hiç kimseye ipotek ettirmeyiz." dedi.

Bakan Varank, Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 10 fabrikanın toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önünde 4 yıllık kesintisiz bir reform ve atılım dönemi olduğuna işaret etti.

Daha güçlü bir Türkiye için kollarını sıvadıklarını ve yönlerini belirlediklerini dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Ülkemizde katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde yeni bir başarı hikayesini inşallah hep birlikte yazacağız. Bu yolda atacağımız adımları geçtiğimiz günlerde açıkladığım 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz belirleyecek. Bu stratejiyi milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırladık ve Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken oldukça somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika eksenimiz var. Bunlardan ilki yüksek teknoloji ve inovasyon. Burada amacımız ülkemizi kritik teknolojilerde rekabetçi yapıya kavuşturup küresel ligde önemli bir oyuncu haline getirmek. Dijital dönüşüm ve sanayi hamlesiyle teknoloji odaklı sanayileşme için somut adımlar atacağız. Girişimcilik alanında uygulayacağımız politikalarla fikirden ürüne kadar tüm süreçte girişimci sayısını artıracak ve ekosistemi daha da güçlendireceğiz. Beşeri sermayenin dönüşümü ve altyapı alanında hayata geçireceğimiz politikalar, temel ihtiyaç yatırımlarını sağlarken başarıya giden yolu hızlandıracak. Bu politikaların alt bileşenlerini detaylı yol haritalarıyla destekleyeceğiz. Sürecin başarısında reel sektörümüzün desteği ve iş birliği bizim için çok önemli."

Ekim ayında stratejilerinin omurgasını oluşturan teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı için çağrıya çıkacaklarını bildiren Varank, "Programla birlikte yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimini amaçlıyoruz. Bunun için odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri belirledik, bunları destekleyeceğiz. Bu kapsamda tüm destekleri bir bütün halinde yönetecek, alıcı ve üreticiyi aynı anda teşvik edeceğiz. Bu, Türkiye'de ilk defa oluyor." ifadesini kullandı.

"Küresel ekonomide daha üst basamakları hak ediyoruz"

İlk defa işin hem arz hem de talep tarafını buluşturan, somut desteklere döken bir program uygulanacağının altını çizen Varank, şöyle devam etti:

"Program kapsamında stratejik ya da proje bazlı yatırım teşviklerimizi girişimcilerin hizmetine sunacağız. Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başlıyoruz. Ürün listemiz geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. Önümüzdeki günlerde ilk yatırım başvurularını almaya başlıyoruz. Bu programı lütfen yakından takip edin, müşterinizi de bulup kapımızı çalmanızı bekliyoruz. Biz güçlü ve dinamik bir ülkeyiz. Küresel ekonomide daha üst basamaklarda olmayı hak ediyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için her türlü imkanı seferber ediyor, üzerimize düşenleri fazlasıyla yerine getirmeye çaba gösteriyoruz. Ekonomiye yönelik son bir yıldaki saldırıları sizler çok iyi biliyorsunuz. Aldığımız etkin tedbirlerle hamd olsun pek çok göstergede toparlanma eğilimi sürüyor. Ülkemize yönelik tehditlerle mücadele ederken ekonomi alanında da mücadeleyi eş zamanlı götürüyoruz. Çünkü bunlar birbirinden bağımsız konular değil."

IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesi

Bakan Varank, Türkiye'nin 2002 öncesi dönemine özlem duyanlar ve aynı kara günleri tekrar yaşatmak isteyenler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekonomide yaşanan olumsuzluklara karşı neredeyse zil takıp oynamadıkları kalan ana ve yavru muhalefet, hatırlarsınız hükümetimizi, 'IMF ile anlaşma yapacaklar' diye itham edip duruyordu. Biz defaatle Türkiye'de IMF defterinin açılmamak üzere kapandığını ifade ettik, şimdi görüyoruz ki bize iftira atan muhalefetin kendisi, IMF ile gizli görüşmeler gerçekleştiriyor. IMF heyeti, normalde bütün toplantılarından Hazine'yi bilgilendirmesi gerekirken bu bilgilendirmeyi yapmıyor. Teamül gereği parti genel merkezlerinin şeffaf bir şekilde ziyaret edilip bu görüşmelerin yapılması gerekirken iki bağımsız partinin yetkilileri aynı anda gizlice otellerde IMF heyetiyle buluşuyor. Kamuoyuna açık şekilde görüşmek varken gizli kapaklı görüşmelere yeltenen muhalefetin niyetinin halis olduğunu düşünmemizi kimse beklemesin. Muhalefetin her türlü spekülasyona gayet açık bu görüşmenin içeriğini hala tam anlamıyla açıklayamıyor oluşu, bizleri aslında derin düşüncelere sevk ediyor. Muhalefetin IMF gibi uluslararası bir kuruluşla pazarlık ediyor görüntüsüne girmesi, asla kabul edebileceğimiz bir durum değil. Şunu herkesin iyi bilmesi lazım, Türkiye'nin yarınlarını hiç kimseye ipotek ettirmeyiz."

Muhalefetin bu tutumunun milli mücadele döneminde yabancı güçlerle pazarlık yapan zararlı cemiyetlerden, mandacılardan hiçbir farkı bulunmadığına dikkati çeken Varank, "İşte bu yüzden bu işin sorumlularının çıkıp milletimize hesap vermesi, bu görüşmelerin içeriğini anlatmaları gerek. Bizi diğer ülkelerden ayıran çok önemli artılarımız var. Genç ve eğitimli nüfusumuz, değişime ayak uydurabilen sanayimiz, üzerinde yaşadığımız bu eşsiz coğrafyanın jeopolitik konumu bunlardan sadece birkaçı. Reel sektörün aktörlerinin tüm bu artıları en iyi şekilde değerlendireceğine olan inancım tam. Memleketimizi aydınlık bir gelecek bekliyor. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız." diye konuştu.

Bakan Varank, törenin ardından OSB'de bulunan sanayi tesislerini gezdi.

Törene AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

(Bitti)