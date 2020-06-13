Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın - Son Dakika

Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın

Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülme tartışmaları devam ederken tartışmaların ilk çıktığı andan beri hükümete destek veren Saadet Partisi'nden sürpriz bir çıkış geldi. İstanbul İl Başkanı, "Ayasofya açılsın da kim açarsa açsın. İlk namazı Cumhurbaşkanı Erdoğan kıldırsın" dedi.

Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın, System.String[]

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Fetih Suresi okunmasına Yunanistan'ın tepki göstermesiyle birlikte ibadete açılması tartışma konusu olan Ayasofya için muhalefetten sürpriz bir çıkış geldi. Tartışmaların ilk günlerinden itibaren müzenin camiye dönüştürülmesine destek veren Saadet Partisi'nde İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, ilk namazı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıldırması yönünde bir çağrıda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sevim şöyle dedi:

"İLK NAMAZI DA ERDOĞAN KILDIRSIN"

"Ayasofya açılsın da kim açarsa açsın! Ayasofya açılsın da neden açılırsa açılsın. Abdestimizi aldık bekliyoruz. Buyursun ilk namazı da Cumhurbaşkanı Erdoğan kıldırsın."

Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın

Sevim diğer paylaşımında da şu ifadeleri kullandı:

"Kültürel çalışma adı altında Hıristiyan teolojisinde Serafim olarak tabir edilen, melek tasvirlerinden birinin mozaik yüzünü ortaya çıkarmakla övünen iktidar, artık vicdanlara kulak vermeli, hamaset yerine somut adımlar atmalı! Buradan çağrıda bulunuyorum."

Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi, İstanbul, Ayasofya, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 03:43 

Son Dakika Politika Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın - Son Dakika

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