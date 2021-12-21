Muhalefetten Erdoğan'ın yeni finansal araç açıklamasına "Hazine" uyarısı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide yeni finansal araçların devreye alınacağını açıklaması TL'ye değer kazandırırken muhalefet partileri uygulamalara kuşkuyla bakıyor. Siyasetçilere göre önlemler Hazine'yi zora sokacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün gerçekleştirilen ve yaklaşık üç saat süren yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında kurdaki dalgalanmayı durdurmaya yönelik yeni ekonomik araçların devreye sokulacağını açıklaması üzerine döviz kurlarında yaşanan sert düşüş muhalefet partileri tarafından kuşkuyla karşılandı.

Muhalefet, TL'ye yatırım yapanların kur artışından kaynaklanan zararları ile ihracat yapan şirketlerin Merkez Bankası'nca taahhüt edilecek kurların oluşmaması halinde görecekleri zararların Hazine tarafından karşılanacak olmasına tepki gösterdi. Siyasiler uygulamayla dolaylı faiz artışına gidildiğini savundu.

Muhalefet partilerinin ekonomi kurmaylarının sosyal medyada uyarılarda bulundu.

CHP'li Öztrak: Gittin yine yanlış düğmeye bastın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın açıkladığı önlemlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kur artışlarından oluşacak olası zararların Hazine tarafından karşılanacak olmasını eleştirdi. Öztrak, mesajında, "Uyardık! Elini tüm düğmelerden çek dedik. Gittin yine yanlış düğmeye bastın. Örtülü faiz artışının ve kur riskinin tüm yükünü Hazinenin sırtına taşıdın" ifadesini kullandı

İYİ Parti'li Usta'dan yabancı sermaye uyarısı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarına ilişkin tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Usta, yabancı sermayeye kur garantisi verilmesinin ülke ekonomisi açısından olumsuz olacağını ifade etti. Erhan Usta, "Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere yurt dışından gelecek sıcak paraya, milletin sırtından, kur garantisi verildi. Yoğun yabancı girişi olursa, kur daha da düşeceği için, yabancılar başlangıçta faizden, çıkarken de kur garantisinden kazanacaklar" diye yazdı.

Gelecek Partili Rota: 1970'lerin tozlu raflarından indirilmiş

Eski Hazine bürokratı ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz kurlarında rekor düzeylerde seyreden değer artışlarına çözüm bulmak için getirilen uygulamayı, "1970'lerin tozlu raflarından indirilmiş" sözleriyle eleştirdi.

Rota sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Krize çözüm için bula bula; DÇM (Dövize Çevrilebilir Mevduat). 1970'lerin tozlu raflarından indirilmiş."

HDP: Yoksulların vergileri faiz ve dolar baronlarına aktarılacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Erdoğan'ın açıkladığı destek paketinde yer alan kur güvencesinin dar gelirli vatandaşların ödeyecekleri vergilere dayandırıldığını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın dünkü açıklamalarına tepki gösteren Paylan, "Ziraat Bankası Genel Müdürü 'yük bankalar tarafindan değil Hazine tarafindan karşılanacak' dedi.Yoksulların vergilerini yine dolar ve faiz baronlarına aktaracaklar" ifadelerine yer verdi.

HDP'li politikacı kur dalgalanmalarının yatırımlar üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekerek, "Doların bir gün içinde 6 TL oynaklık yaşadığı bir ülkede kimse; yatırım, üretim, istihdam, ihracat yapamaz!

Bundan sonra mevduatlar gibi krediler de dolara endeksli olacak. Borçlular hem faiz hem kur farkını ödeyecek. Bu örtülü ve katmerli olarak faizi yükseltmektir" dedi.

Babacan: Örtülü faiz artırımı

DEVA partisi Genel Başkanı ve Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan açıklamasında kararların örtülü faiz artırımı olduğunu savundu. Babacan, "Türk lirası faiz oranlarını talimatla düşürüp, Türk lirası faizinin çok üstündeki kur artışı beklentisinin garanti yoluyla karşılanacağını söylemek, örtülü bir faiz artırımından başka bir şey değildir. 'Sen Türk lirasının faizini al, üzerine bir de döviz farkını ödeyeceğim' diyor. Döviz farkı Türk lirası faizine eklendiğinde, gerçek Türk lirası faizi, kur farkının eklenmiş şekliyle oluşan nihai faiz haline geliyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın kur artışlarına yönelik açıkladığı önlemlere DEVA Partisi Ekonomi Politikaları Başkanlığı da Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Açıklamada, "Yeni finansal aracınız TL'ye ve Hazine'ye kastınızın en somut kanıtıdır. Çünkü;

-TL'nin tasarruf aracı olma işlevini ancak dolara endeksleyerek sağlamaya çalışıyorsunuz.

-Zaten çok bozmuş olduğunuz Hazine'nin döviz riskini, kur artışı garantisiyle daha da artırıyorsunuz" denildi.

Davutoğlu'ndan örtülü faiz artışı uyarısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Macera aramayı, bilime tercih edenlerin yeni buluşu DÇM!" ifadesini kullandı.

Davutoğlu mesajında "Henüz detayları bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Eğer bu işlem tüm TL mevduatlar için yapılırsa "örtülü bir faiz artışı" ile milli paramızı terketmiş olacağız! Yok kısıtlı yapıldığı ortaya çıkarsa dağ fare doğurmuş olacak!" dedi.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısından sonra TL'de son günlerde yaşanan aşırı değer kayıplarını önlemeye yönelik kararlar alındığını açıklamıştı. Erdoğan, "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı "Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" dye konuşmuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte Türk Lirası'nda hızlı bir değer artışı görüldü. Dün dolar ve euro karşısında tarihin en düşük seviyelerini gören TL akşam saatlerinde yükselişe geçti. Dolar/ TL kuru 18,40 seviyelerinden 12,60'a, Euro/TL ise 20,80 seviyelerinden 14,20'ye kadar çekildi. Bugünün ilk işlemlerinde ise dolar, 13,43 lira, euro ise 15,19 lira seviyelerini gördü.

DW/TY,BÖ

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