Muhalif gazetecinin idamını eleştiren İranlı din adamından Hamaney'e ağır suçlama - Son Dakika

İran'da reformcu kimliğiyle bilinen ülkenin önde gelen din adamlarından Ayetullah Mahmud Emced, rejim karşıtı gösterileri kışkırttığı gerekçesiyle idam edilen muhalif gazeteci Ruhullah Zem'i "şehit" olarak niteleyerek, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i ağır ifadelerle eleştirdi.

Ayetullah Emced, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, İran lideri Ayetullah Hamaney'e ağır suçlamalar yöneltti.

Konuşmasında, ülkedeki protesto gösterilerinde rolü olduğu gerekçesiyle idam edilen muhalif gazeteci Zem'in infazını protesto eden Emced, Zem'in haksız yere idam edildiğini, hatta "şehit" olduğunu söyledi.

İran liderini de sert ifadelerle eleştiren Emced, Hamaney'i "2009'dan (tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra gerçekleşen protestolar) bu yana ülkede dökülen kanların doğrudan sorumlusu" olarak niteledi ve "tüm din adamlarına ve ulemaya bu vahşete sessiz kalmama" çağrısında bulundu.

Ülke yönetiminde büyük hatalar yapıldığını söyleyen Emced, bu hataların kaynağının "kibirden" kaynaklandığını ifade etti. Emced, Hamaney'i "tövbe etmeye ve ülkede reformlar yapmaya" çağırdı.

İran'da ahlak ve irfan dersleri veren bir din adamı olan Ayetullah Emced, 2009'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine itirazlar nedeniyle çıkan protestolarda göstericilere yönelik şiddet kullanılmasına tepki göstermişti. 2009'da İran'ı terk ederek Malezya'ya giden Emced, 4 yıl sonra tekrar ülkesine dönmüştü.

Muhalif gazetecinin idamı

İran'da rejime karşı gösterileri kışkırtmak suçlamasıyla yargılandığı Devrim Mahkemesi tarafından haziranda idama mahkum edilen muhalif gazeteci Ruhullah Zem'ın cezası 12 Aralık'ta infaz edilmişti.

Muhalif gazeteci Zem'in idam edilmesi, Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplumda tepkiyle karşılanmıştı. İran, idamı kınayan Almanya ve Fransa'nın Tahran'daki büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırarak itirazlarını dile getirmişti.