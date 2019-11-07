Muhalif Guaido'nun Kolombiya sınırını paramiliterlere bırakmayı vadettiği iddiası

Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun, Venezuela- Kolombiya sınırını uyuşturucu kaçakçısı paramiliter suç örgütü Los Rastrojos'a bırakmayı vadettiğini öne sürdü.

Jorge Rodriguez, ABD destekli Guaido'ya, ülkesinin güvenlik güçlerinin 2 Kasım'da yakaladığı "Vaquita" kod adlı paramiliter Argenis Vaca'nın ifadeleri ve Guaido'nun diğer paramiliterle çektirdiği fotoğraflar üzerinden suçlamalarda bulundu.

Başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te düzenlenen basın toplantısında, Vaca'nın güvenlik güçlerince yapılan sorgulamasından görüntüler paylaşan Rodriguez, Guaido'nun fotoğraf çektirdiği paramiliterleri tanımadığına ilişkin ifadelerinin doğru olmadığının orta çıktığını söyledi.

Guaido'nun sınırı geçmek için paramiliter grup Los Rastrojos ile iş birliği yaptığını belirten Rodriguez, bu iş birliğine Kolombiya hükümetinin de dahil olduğunu ileri sürdü.

Rodriguez'in basınla paylaştığı sorgu videosunda Vaca'nın, Guaido'nun 22 Şubat'ta sınırı geçmesi için güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmak amacıyla bölgede bir dizi olay çıkarıldığına ilişkin ifadeleri yer alıyor.

Vaca ayrıca Los Rastrojos'un diğer elebaşlarının kendisine, "Guaido ile çekilen fotoğrafların örgütün geleceğinin teminatı olduğunu" ve "Guaido devlet başkanı olduğunda Los Rastrojos'un sınırı kontrol edeceğini" söylediğini aktardı.

Her iki ülkede de aranan Vaquita kod adlı Argenis Vaca, Venezuela istihbaratının düzenlediği operasyonla 2 Kasım'da yakalanmış, Devlet Başkanı Nicolas Maduro konuya ilişkin yaptığı açıklamada Vaca'nın Guaido'ya Kolombiya'ya geçişi sırasında yardımcı olduğunu itiraf ettiğini söylemişti. ?

Venezuela'da insani kriz ve kitlesel açlık yaşandığı iddiası ülkede bu yıl yeniden alevlenen siyasi krizin en önemli ayaklarından biri olmuş, ABD muhalefetin ülkeye sokması için önemli miktarda insani yardım malzemesini Kolombiya'ya göndermişti.?

Muhalefetin 23 Şubat'ta başarısızlıkla sonuçlanan yardımları ülkeye sokma girişimi öncesinde sınırın Kolombiya tarafında büyük bir konser düzenlenmiş, Guaido da bu konsere katılmak için yurt dışı yasağı bulunmasına rağmen kaçak yollarla Kolombiya'ya geçmiş ve bölgedeki bazı ülkeleri ziyaret ederek Venezuela'ya dönmüştü. ?

Kolombiya'ya nasıl geçtiği halen tam olarak açıklanmayan Guaido'nun, sınırda varlık gösteren paramiliter grup Los Rastrojos'un bazı üyeleri ile fotoğrafları eylül ayında ortaya çıkmıştı.