Muhalif İsrailliler, Netanyahu'nun iktidardan gitmesini değerlendirdi - Son Dakika

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarına son veren hükümetin güvenoyu almasının ardından Batı Kudüs'teki İsrail meclisi önünde kutlama gösterileri yapan İsrailliler, Netanyahu'nun iktidardan gitmesini değerlendirdi.
Gelecek Var ile Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi.
Kutlama alanındaki muhalif İsrailliler, AA muhabirine, Netanyahu'nun şahsi çıkarlarının İsrail devletinin çıkarlarının önüne koyduğu, ülkeyi yıkıma sürüklediği ve yolsuzluklara battığı görüşünde birleşti.
Kaynak: AA
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