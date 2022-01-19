ANKARA/TEL Suriyeli muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) yetkililerinden Abdullah Keddo, terör örgütü YPG/ PKK'nın işgal ettiği Haseke ilinde muhalif aktivist Cenidar Berekat'a işkence etmesine tepki gösterdi.

ENKS yetkililerinden Abdullah Keddo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ENKS'nin bileşenlerinden ve muhalif olan Kürdistan Birlik Partisi- Suriye (PYK-S) üyesi aktivist Cenidar Berekat'ın dün Haseke'de terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulduğunu ve işkence edildiğini söyledi.

Berekat'ın Haseke'de işyerine giderken YPG/PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı belirten Keddo,"Sabah 09.00 sularında alıkonuldu. Haseke'nin kuzeyinde Sed bölgesine götürüldü. Ölümle tehdit edildi. Darp edilerek işkenceye maruz kaldı." dedi.

Keddo, aynı gün akşam saatlerinde Berekat'ın serbest bırakıldığını, parmaklarının kırıldığını ve karnında darp izlerinin yer aldığını aktardı.

Ayrıca yetkili Keddo, Berekat'a yapılan işkenceden YPG/PKK'ya bağlı "Devrimci Gençlik Grubu (Cuvanen Şorker)" adlı terörist yapılanmanın sorumlu olduğunu ifade etti.