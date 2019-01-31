Son Dakika Haberleri: Muhalif Lider Guiado'dan, Venezuela'yı Kurtarma Planı

Muhalif Lider Guiado'dan, Venezuela'yı Kurtarma Planı

10 dakika önce

Kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ülkenin kurtulması için hazırladığı planı duyurdu.

Muhalif Lider Guiado'dan, Venezuela'yı Kurtarma Planı, System.String[]
Kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ülkenin kurtulması için hazırladığı planı duyurdu.

Kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido, Venezuela Merkez Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen programda, ülkenin kurtulması için hazırladığı planı açıkladı. Ekonomik ve sosyal krizden kurtulma üzerine kurgulanan planda, Venezuela'nın geleceği için kamusal mal ve hizmetler sağlama yeteneklerini geri kazandırmak, vatandaşların performanslarını izlemelerine olanak veren sorumluluk mekanizmaları oluşturmak, hukukun ve demokrasinin üstünlüğünü kurtarmak, muhaliflere zulmetmek yerine, özgürce ve saygın bir şekilde gelişmesini sağlamak gibi konuların üzerine gidileceği belirtildi.

Bunun yanı sıra Guido'nun planında yeni Venezuela'nın üretici güçleri özgürleştirip güçlendireceği, girişimciliği, rekabeti teşvik edeceği, yoksulluktan kurtulmak için fırsatlar üreteceği de belirtildi.

Özgür ulusların seviyesine yeniden entegrasyon, egemenliği yeniden kazanmayı, suç gruplarının etkisini değiştirmeyi ve halkın çıkarlarının peşinde kardeş ülkelerle eşit olarak işbirliği yapılması planda yer alıyor. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38 Kaynak: İHA

Merkez, Venezuela, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolton'dan Akıllara Durgunluk Veren Açıklama: Maduro Halkın Petrol ve Altınını Çaldı Guaido'dan Maduro'yu Tedirgin Eden İtiraf: Orduyla Gizli Görüşmeler Yaptık

AP, Guaido'yu Venezuela'nın "Geçici Başkanı" Olarak Tanıdı ABD'nin Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Olarak Tanıdığı Guaido'dan İç Savaş Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 20:48:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhalif Lider Guiado'dan, Venezuela'yı Kurtarma Planı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]