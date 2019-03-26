Muhalif Partileri ve Seçmenlerini Hedef Almadım"

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İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak

Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor