Son Dakika Haberleri: Muhalif Partileri ve Seçmenlerini Hedef Almadım"

Muhalif Partileri ve Seçmenlerini Hedef Almadım"

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Amasya'da yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını belirterek, "Bu vatana sevdalı ve terör belasından yüreği yanmış biri olarak, ifadelerimin terör örgütü bağlantılı kişilere yönelik olduğunu, ne muhalif partileri ne de onların seçmenlerini hedef...

Muhalif Partileri ve Seçmenlerini Hedef Almadım
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Amasya'da yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını belirterek, "Bu vatana sevdalı ve terör belasından yüreği yanmış biri olarak, ifadelerimin terör örgütü bağlantılı kişilere yönelik olduğunu, ne muhalif partileri ne de onların seçmenlerini hedef almadığımı özellikle belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Amasya Taşova'da yaptığı konuşmanın çarpıtılarak amacı dışında lanse edildiğini bildirdi. Gerçeği yansıtmayan söz konusu haber ve paylaşımlarla ilgili açıklama yapma gereği duyduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Taşova'da yaptığım konuşmanın bütününe bakıldığında, yerel yönetimlerin önemine vurgu yaparken belediyelerden gelen taleplere de hassasiyetle yaklaşıp, çözüm için çalıştığımızı belirttim. Bu kapsamda, Bakanlık görevine başladığım zaman, ilk İzmir ziyaretimde, Belediye Başkanına da aynı hassasiyeti ilettiğimi ancak geri dönüş olmadığını ifade ettim.

Konuşmam sırasında miting alanına gelen bir kişinin 'Ben PKK'lıyım' diye provokasyon yapması (konuşmanın bütününe bakıldığında görülecektir) ve son dönemde kamuoyuna da yansıyan, bazı partilerin listelerinde terör örgütü bağlantılı çok sayıda kişinin yer aldığının ortaya çıkması üzerine, 'Bu adilere dersini sandıkta verecek misiniz?' diye seslendim."

Pakdemirli, konuşmasının bütünü yerine sadece belirli bir kısmının alınıp, kimi yayın gruplarında bir algı oluşturulmaya çalışıldığını üzülerek gördüğünü belirterek, "Bu vatana sevdalı ve terör belasından yüreği yanmış biri olarak, ifadelerimin terör örgütü bağlantılı kişilere yönelik olduğunu, ne muhalif partileri ne de onların seçmenlerini hedef almadığımı özellikle belirtmek istiyorum. Söz konusu haber ve paylaşımlarda yer alan mesnetsiz ifadeleri kınıyor, bu konuda gerekli hukuki süreci başlatacağımı da dile getirmek istiyorum." vurgusu yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:25 Kaynak: AA

Amasya, Bekir Pakdemirli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile İrtibatı Bulunan Belediye Meclis Üyesi Adayları Seçilmeleri Halinde Açığa Alınacak Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu 40 Dakika Teneffüs Projesi Başladı Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 19:54:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhalif Partileri ve Seçmenlerini Hedef Almadım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]