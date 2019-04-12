Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, Güvenlik Güçlerinin Dünkü Gösterilere Müdahalesi Sonucu 13...
1 saat önce
Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 01:19 Kaynak: AA
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