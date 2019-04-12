Son Dakika Haberleri: Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, Güvenlik Güçlerinin Dünkü Gösterilere Müdahalesi Sonucu 13...

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, Güvenlik Güçlerinin Dünkü Gösterilere Müdahalesi Sonucu 13...

1 saat önce

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, Güvenlik Güçlerinin Dünkü Gösterilere Müdahalesi Sonucu 13..., System.String[]
Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 01:19 Kaynak: AA
Sudan, Güncel
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