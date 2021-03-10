Muhalifler, Esed rejimi güçlerinin İdlib'deki sızma girişimini püskürttü - Son Dakika

Muhalifler, Esed rejimi güçlerinin İdlib'deki sızma girişimini püskürttü

10.03.2021 00:23
Muhalifler, Esed rejimi güçlerinin İdlib'deki sızma girişimini püskürttü, System.String[]

Suriye'deki askeri muhalifler ve Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Tel Haddede'de sızma girişiminde bulunan rejim güçlerini püskürttü.

Muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Türkiye ve Rusya arasındaki ateşkese rağmen akşam saatlerinde İdlib'in kuzeybatısındaki Tel Haddede bölgesine sızma girişiminde bulundu.

TERÖRİST GRUPLAR GERİ ÇEKİLDİ

Muhalifler ve Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların, sızma girişimine karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma sonucu, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar geri çekildi.

ROKET SALDIRISI DÜZENLENDİ

Öte yandan Esed rejimi güçleri, gün içinde İdlib'in güneyindeki Beynin ve Serce ile İdlib'in batısındaki San ve Marat Aliye köylerine top ve roket saldırısı düzenledi.

İDLİB'DEKİ SON DURUM

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Muhalifler, Esed rejimi güçlerinin İdlib'deki sızma girişimini püskürttü

Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Muhalifler, Esed rejimi güçlerinin İdlib'deki sızma girişimini püskürttü - Son Dakika Dünya


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