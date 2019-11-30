Son Dakika Haberleri: Muhalifleri öldürmekle suçlanan Surinam Devlet Başkanı Bouterse'ye 20 yıl hapis cezası
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Muhalifleri öldürmekle suçlanan Surinam Devlet Başkanı Bouterse'ye 20 yıl hapis cezası

6 saat önce

Surinam'da, Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse'ye, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası verildi

Muhalifleri öldürmekle suçlanan Surinam Devlet Başkanı Bouterse'ye 20 yıl hapis cezası, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Surinam'da, Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse'ye, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.


Kasım 2007'de başlayan davada, mahkeme heyeti, Devlet Başkanı Bouterse'yi, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürmekten suçlu buldu.

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Güney Amerika, Surinam, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:58 
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