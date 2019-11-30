Muhalifleri öldürmekle suçlanan Surinam Devlet Başkanı Bouterse'ye 20 yıl hapis cezası

Güney Amerika ülkesi Surinam 'da, Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse'ye, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

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Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı