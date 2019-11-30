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Muhalifleri öldürmekle suçlanan Surinam Devlet Başkanı Bouterse'ye 20 yıl hapis cezası
6 saat önce
Surinam'da, Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse'ye, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası verildi
Güney Amerika ülkesi Surinam'da, Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse'ye, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.
Kasım 2007'de başlayan davada, mahkeme heyeti, Devlet Başkanı Bouterse'yi, 1982'de 15 siyasi muhalifi öldürmekten suçlu buldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:58
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