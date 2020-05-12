Muhaliflerin başmüzakerecisi: "Türkiye'nin ciddiyeti İdlib'deki en uzun ateşkesi doğurdu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhaliflerin başmüzakerecisi: 'Türkiye'nin ciddiyeti İdlib'deki en uzun ateşkesi doğurdu' - Son Dakika

Muhaliflerin başmüzakerecisi: "Türkiye'nin ciddiyeti İdlib'deki en uzun ateşkesi doğurdu"

6 saat önce

Suriyeli muhalifleri temsil eden Müzakere Yüksek Heyeti (MYK) Başkanı Nasr el-Hariri, Suriye'nin İdlib ilinde 6 Mart'ta yürürlüğe giren ateşkesin Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ciddiyeti sayesinde 9 yıldan bu yana gerçekleşen en uzun ateşkes olduğunu belirtirken, Beşşar Esed'in...

Muhaliflerin başmüzakerecisi:

Suriyeli muhalifleri temsil eden Müzakere Yüksek Heyeti (MYK) Başkanı Nasr el-Hariri, Suriye'nin İdlib ilinde 6 Mart'ta yürürlüğe giren ateşkesin Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ciddiyeti sayesinde 9 yıldan bu yana gerçekleşen en uzun ateşkes olduğunu belirtirken, Beşşar Esed'in oligark kuzeni Rami Mahluf arasındaki anlaşmazlığı "rejimin kimseye faydası olmadığı" şeklinde yorumladı.

AA muhabirine konuşan Hariri, "İdlib'deki ateşkes, geçen 9 sene boyunca varılan en uzun ateşkes oldu. Neden? Çünkü SMO ile ortak paydalarımızın olduğu, dost ve kardeş ülke Türkiye'nin ciddiyeti söz konusu. Uluslararası camianın da askeri, insani ve siyasi pek çok faktörün etkisi ve aynı zamanda siyasi çözümden başka yol olmaması nedeniyle SMO ile Türkiye'nin düzenlediği meşru operasyonlara destek vermesi, tarafları atacakları adımları bin kere düşünmeye zorladı." dedi.

Hariri, Esed rejimi ile müttefiklerinin özellikle de İran'ın, ateşkesten elde edecekleri çıkarları olmadığı için önceki senelerde olduğu gibi terörü bahane ederek ve gerçekleştirdikleri ihlallerle ateşkesi hükümsüz kılmaya çalışacakları uyarısında bulundu.

İdlib'deki ateşkesin, bölgedeki milyonlarca insanın hayatını koruduğu için çok önemli olduğunu ifade eden Hariri, "Geldiğimiz bu noktada siyasi süreçle sahadaki gelişmeleri birbirinden ayıramayız. Özellikle de rejim ve müttefikleri, Suriye meselesinde tek çözüm olarak askeri çözümü görürken. Rejim ateşkese zorlanarak, herkese siyasi çözümden başka seçenek olmadığı mesajı verildi. Rejimi ve müttefiklerini müzakere masasına çekecek olan tek faktör belki de İdlib'de sahada yaşananlardır." diye konuştu.

MYK seçimleri

MYK'nın çalışmaları ve seçimlerle ilgili de konuşan Hariri, "Müzakere heyeti seçimleri konusunda herhangi bir anlaşmazlık yok. Heyet başkanı, yardımcısı ve genel sekreteri bunu gerçekleştirmeye hazır. Bunun önündeki asıl engel, heyetin toplanmasına mani olan usulle ilgili iç meseleler ve Riyad'daki bağımsızlar toplantısıdır." ifadelerini kullandı.

Hariri, Suudi Arabistan, Suriyeli bileşenler ve uluslararası camia arasında iletişimin devam ettiğini, MYK'nın birliğini ve varlığını koruma, seçimler başta olmak üzere diğer hedeflerini yerine getirmesi gibi olumlu bir yaklaşım benimsendiğini kaydetti. Hariri, bağımsızlar meselesinin tartışılmasının seçimlerden sonraya ertelenmesinin de önemli bir ilerleme olduğunu vurguladı.

Hariri, MYK'nın siyasi çözümü destekleyen uluslararası camia ve Suriyeli tüm bileşenlerin mutabakatıyla Riyad-1 ve 2 Konferansları sonucu tesis edildiğini, daha önce varılan mutabakatta yapılacak herhangi bir değişikliğin diyalog yoluyla olması gerektiğini dile getirdi.

MYK'nın büyük meydan okumalardan geçtiğini ancak kimsenin içişlerine karışmalarına müsade etmediklerini belirten Hariri, "Benim dönemimde ne Suudi Arabistan'dan ne de başkasından herhangi bir müdahale görmedim. Bir yanlışlık yapıldığını hissettiğimizde ki; bunun iyi niyetli olduğunu düşünüyorum, çekincelerimizi ortaya koyduk ve bunlara kulak verildi." dedi.

Anayasa Komitesi'nin çalışmaları

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'ın, Anayasa Komitesi'yle ilgili çalışmalarına da değinen Hariri, BM temsilcisinin, Komite'nin çalışmalarını anayasal içeriklerin tartışıldığı bir alana kaydırmaya çalıştığını söyledi.

Hariri, rejimin 7-8 öneriyi reddetmesi ve Anayasa Komitesi'ne verilen yetkiye aykırı bir ajanda üzerinde ısrar etmesinden sonra Pedersen'ın başka bir öneri sunmak için çalıştığını, rejim ile MYK arasında yapılan görüşmeden sonra kabul edilen bu önerinin, BM Güvenlik Konseyi'ne taşındığını ve tarafların anlaşmaya varışının ilan edildiğini kaydetti.

Hariri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anlaşmadan sonra Komite'nin davet edilmesi gerekiyordu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplantı yapılamadığından Pedersen, online toplantı yapılması önerisini sundu. Online görüşmeler ancak Suriye ile ilgili daha basit meselelere uygun olacağından bazı çekincelerimiz oldu. Kaldı ki; daha önce düzenlenen toplantılarda bile bir sonuç elde edemedik. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Pedersen'a olumlu yanıt verdik ama her zaman olduğu gibi rejim yine itiraz etti ancak fiziksel toplantıya hazır olduğunu ifade etti. Sanıyorum ki, salgının gerilemesiyle beraber bir araya geleceğiz."

Esed ile oligark kuzeni Mahluf arasındaki anlaşmazlık

Esed'in akrabalarından iş adamı Rami Mahluf'un yayımladığı video ve aralarında yaşanan anlaşmazlıkla ilgili de değerlendirmede bulunan Hariri, "Suriye halkının yarısından fazlasını öldüren, işkence eden ya da evsiz bırakan rejimin ektikleri artık kendi yandaşlarının başına musallat oluyor." dedi.

Rejimin ekonomik bakımdan sıkıntı içinde olduğunu, getirdiği paralı askerler ve Suriye halkını öldürmek için aldığı silahların faturasının milyarlarca dolara ulaştığını belirten Hariri, ister dışarıda isterse rejim bölgelerinde olsun bunun bedelini yine Suriye halkının ödediğini vurguladı.

Mahluf'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın "tehlikeli" olduğunu aktaran Hariri, "Bu mesaj, rejimin ne kendisine ne de muhaliflere fayda sağlamayacağını anlatıyor. Bu rejim artık kendi yandaşlarının kanını emiyor. Bu da Suriye halkının sıkıntılarını artıracaktır. Mesaj şudur: Suriyeliler için bu rejimden ve onun kollarından kurtulmaktan, yeni bir anayasa hazırlamaktan ve yeni bir sayfa açmaktan başka çare yoktur. Devrim güçlerinin ve halkın isteği budur." tespitini yaptı.

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:02 Kaynak: AA


Son Dakika

Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:50
"HDP-İYİ Parti görüştü" tartışmalarına AK Parti'den ilk yorum: Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, açık bir şekilde söyleyecekler         
17:48
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim         
17:37
Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı         
17:31
Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi         
17:29
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor         
17:11
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti         
16:53
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi         
16:42
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı         
16:40
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek         
16:38
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara         
16:36
İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı         
16:36
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti         
16:28
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi         
16:25
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki         
16:13
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek         
16:12
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti         
16:05
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti         
15:59
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek         
15:47
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız         
15:39
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor 'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor         
15:38
Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti         
15:36
Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu         
15:34
Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu Uma Thurman, Kill Bill'in çekimlerinde canlı canlı gömüldü Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu Uma Thurman, Kill Bill'in çekimlerinde canlı canlı gömüldü         
15:34
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı         
15:32
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek         
15:29
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı         
15:06
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi         
15:01
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 17:54:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhaliflerin başmüzakerecisi: "Türkiye'nin ciddiyeti İdlib'deki en uzun ateşkesi doğurdu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]