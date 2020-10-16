Muhalle muhtarından ihtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı - Son Dakika

Muhalle muhtarından ihtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı

16.10.2020 17:47
Muhalle muhtarından ihtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı, System.String[]

Afyonkarahisar'da mahalle sakinleri muhtarlık aracılığıyla maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımında bulundu.

Afyonkarahisar'da mahalle sakinleri muhtarlık aracılığıyla maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımında bulundu.

Güvenevler Mahalle Muhtarı Erdal Balıbey öncülüğünde her yıl gerçekleşen kırtasiye yardımı bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ulaştı. İmkanı olan ve yardımsever mahalleliler, Muhtar Balıbey'e ulaşarak imkanı olmayan ailelere ulaştırılmak üzere kitap, defter, çanta, kalem ve silgi gibi kırtasiye malzemesi yardımı yaptı. Birçok konuda yardımseverlerin desteği ile ihtiyaç sahibi olanlara el uzattıklarını belirten Balıbey, "Pandemi döneminin başladığı tarih olan Mart'ın 10'undan itibaren mahallemizde ikamet eden veya yakın mahallelerdeki ekonomik özgürlüğü olmayan sıkıntı yaşayan ailelere biz o günden bu yana karınca kararınca biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu yardımlarımız her sene devam eden kırtasiye yardımlarıdır. Defter yardımı, kitap, kalem, çanta gibi bunların yanında mahallenin her türlü yardımda bizler muhtarlık olarak gereken her şeyi yapmaktayız. Nakdi yardım, erzak yardımı, hastasından hasta bezine kadar, kömürü, odununa kadar her türlü yardımı yapmaktayız. Bu yardımın mahallemde ikamet eden, ekonomik durumu iyi olan insanlarımız sayesinde olmaktadır. Bu dağıttığımız kitaplar ve kırtasiye malzemeleri de mahallemizde ikamet eden gönüllü insanlar, yardım etmekten büyük haz duyan ağabeylerimiz ve kardeşlerimizin sayesinden gerçekleştirdik. Bizi bu imkanı sağlayan değerli büyüklerimize yardımsever insanlarımıza şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden iyi ki varsınız" dedi.

İhtiyaç sahipleri muhtarlığa gelerek ihtiyaçları kadar kalem, çanta, defter, silgi gibi kırtasiye malzemelerini aldılar. - AFYONKARAHİSAR

Muhalle muhtarından ihtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı
Muhalle muhtarından ihtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı

Muhtarlık, Muhtar, Kitap, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muhalle muhtarından ihtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı - Son Dakika

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