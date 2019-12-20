Muhammed Ali Temel: Kayserispor düşmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Muhammed Ali Temel: Kayserispor düşmeyecek - Son Dakika Spor

Muhammed Ali Temel: Kayserispor düşmeyecek

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, "Bu takım düşmeyecek.

Muhammed Ali Temel: Kayserispor düşmeyecek, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, "Bu takım düşmeyecek. Şehir inanıyor, taraftar inanıyor, yönetim kurulu ve futbolcularımız inanıyor. Yeni transferlerimizle de inşallah bunu başaracak güçteyiz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi olan Kayserispor'da, yönetim kurulu üyesi Muhammed Ali Temel, kura çekimleri sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası'nın daha önce sahibi olduklarını hatırlatan Temel, "Kayserispor biliyorsunuz 2008 Türkiye Kupası şampiyonu. Müzemizde kupamız var, hedefimiz bir kupa daha müzemize koymak. Kulüp, taraftar ve futbolcularımız ellerinden gelen gayreti gösterecek. Burada önemli olan dostluk ve centilmenlik içerisinde bir karşılaşma olması. Fenerbahçe dost, kardeş bir kulübümüz. İnşallah güzel müsabakalar olacaktır ve tur atlayan taraf olmak istiyoruz. Bunu da başaracak bir oyun ortaya koyacağız" diye konuştu.

"KAYSERİSPOR İSTEDİĞİMİZ, ÖZLEDİĞİMİZ ÇIKIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK"

Temel ayrıca, "Kayserispor istediğimiz, özlediğimiz çıkışını gerçekleştirecek" diyerek, "Berna başkanımızın önderliğinde yönetim kurulumuz gereken çalışmaları yapmakta. Kayserisporumuza yakışan, formayı hak eden ve mücadele eden futbolcularımız var. Yeni transferlerle de kadromuz güçlenecek ve özlediğimiz, istediğimiz yerde ligi bitireceğiz. Bu takım düşmeyecek. Şehir inanıyor, taraftar inanıyor, yönetim kurulu ve futbolcularımız inanıyor. Yeni transferlerimizle de inşallah bunu başaracak güçteyiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Muhammed Ali Temel'in açıklamaları


- Dost
İstikbal Mobilya, Muhammed Ali, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:08 Kaynak: DHA
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