Muhammed Ateş, Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Muhammed Ateş, Türkiye üçüncüsü oldu

6 saat önce

Ankara'da yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atan Muhammed Ateş Türkiye üçüncüsü oldu.

Muhammed Ateş, Türkiye üçüncüsü oldu, System.String[]

Ankara'da yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atan Muhammed Ateş Türkiye üçüncüsü oldu.


Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan Şampiyonada Kayseri'yi temsil eden sporcu Muhammed Ateş bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu Muahmmed Ateş elde ettiği bu başarı ile şubat ayında İstanbul'da yapılacak olan Turkish Open Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Muhammed Ateş'i ve antrenörü Ayşegül Kılıç'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
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