Bahçeşehir Koleji, Muhammed Baygül'ü transfer etti

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Muhammed Baygül'ü transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıkları kapsamında iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Bahçeşehir Koleji, geçtiğimiz sezon Türk Telekom forması giyen şutör guard Muhammed Baygül ile anlaşmaya vardı." denildi.

1992 doğumlu oyuncu, 2009 ve 2010 yıllarında Galatasaray'ın genç takımlarında forma giydikten sonra FMV Işıkspor'da 1 sezon geçirdi. Daha sonra Darüşşafaka, Hacettepe TED Ankara Kolejliler ve Pınar Karşıyaka'da forma giyen Muhammed, Türk Telekom'da geçen sezon 31 maçta görev yaptı. 23 karşılaşmaya ilk beşte çıkan oyuncu, 7,3 sayı, 2,2 asist ve 2,9 ribaunt ortalamasıyla sezonu tamamladı.???????