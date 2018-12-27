Son Dakika Haberleri: Muhammed Bebek Hava Ambulansıyla Aydın'dan Ankara'ya Sevk Edildi

Muhammed Bebek Hava Ambulansıyla Aydın'dan Ankara'ya Sevk Edildi

1 saat önce

Aydın'da solunum rahatsızlığı bulunan 4 günlük Muhammed Baki bebek, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Muhammed Bebek Hava Ambulansıyla Aydın'dan Ankara'ya Sevk Edildi, System.String[]
Aydın'da solunum rahatsızlığı bulunan 4 günlük Muhammed Baki bebek, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 4 gün önce dünyaya gelen Muhammed Baki bebekte solunum rahatsızlığı başladı.

Yenidoğan Uzmanı Doktor Suzan Şahin tarafından yoğun bakıma alınan bebeğin kapsamlı bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Yapılan görüşmeler sonucu Muhammed Baki, hava ambulansıyla Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çiftin daha önce ikiz bebeklerinin anne karnında, iki bebeklerinin de doğduktan sonra vefat ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:14 Kaynak: AA

Ankara, Aydın, Güncel
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