Muhammed Bebek Hava Ambulansıyla Aydın'dan Ankara'ya Sevk Edildi
1 saat önce
Aydın'da solunum rahatsızlığı bulunan 4 günlük Muhammed Baki bebek, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.
Aydın
'da solunum rahatsızlığı bulunan 4 günlük Muhammed Baki bebek, hava ambulansıyla Ankara
'ya sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 4 gün önce dünyaya gelen Muhammed Baki bebekte solunum rahatsızlığı başladı. Yenidoğan
Uzmanı Doktor Suzan Şahin
tarafından yoğun bakıma alınan bebeğin kapsamlı bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.
Yapılan görüşmeler sonucu Muhammed Baki, hava ambulansıyla Ankara Dr. Sami Ulus
Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Çiftin daha önce ikiz bebeklerinin anne karnında, iki bebeklerinin de doğduktan sonra vefat ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:14 Kaynak: AA
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