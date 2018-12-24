Muhammed Bin Selman Şüphesiz Tüm Dünyanın Kıskandığı Bir İnsan.. (Veliaht Prens)
44 dakika önce
31 Ağustos 1985 doğumlu 33 yaşındaki Muhammed bin Selman, Krallığın en genç yöneticisi unvanına da sahiptir.
31 Ağustos 1985 doğumlu 33 yaşındaki Muhammed bin Selman, Krallığın en genç yöneticisi unvanına da sahiptir. Peki bu Veliaht neler yapmıştır?
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:27 Kaynak: Youtube
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