Muhammed Bin Selman Şüphesiz Tüm Dünyanın Kıskandığı Bir İnsan.. (Veliaht Prens)

31 Ağustos 1985 doğumlu 33 yaşındaki Muhammed bin Selman, Krallığın en genç yöneticisi unvanına da sahiptir.

31 Ağustos 1985 doğumlu 33 yaşındaki Muhammed bin Selman, Krallığın en genç yöneticisi unvanına da sahiptir. Peki bu Veliaht neler yapmıştır?

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