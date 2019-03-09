Son Dakika Haberleri: Muhammed Burhan'ın Metal Parçaya Sıkışan Parmağı Kurtarıldı

Muhammed Burhan'ın Metal Parçaya Sıkışan Parmağı Kurtarıldı

1 saat önce

ADANA'da Muhammed Burhan Eren'in (6) metal parçaya sıkışan parmağı, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muhammed Burhan'ın Metal Parçaya Sıkışan Parmağı Kurtarıldı, System.String[]
ADANA'da Muhammed Burhan Eren'in (6) metal parçaya sıkışan parmağı, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Yüreğir ilçesinde Muhammed Burhan Eren'ın işaret parmağı oynadığı metal parçaya sıkıştı. Ailesi, küçük Muhammed Burhan'ın parmağını kurtarmaya çalıştı, başarılı olamayınca da Adana Yeni Şehir Hastanesi'ne götürdü. Metal parçanın kestiği parmağı yaralanan Eren için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren CAN-KUR ekipleri çağırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle Muhammed Burhan'ın parmağı kurtarıldı. Muhammed Burhan Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:40 Kaynak: DHA

Merkez, Burhan Eren, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı Rezidansta Kenevir Serası Kuran Üniversiteliyi Yangın Ele Verdi

Katil Zanlılarından "Siz Niye Yoruldunuz, Biz Teslim Olmayı Düşünüyorduk" Tepkisi Annesinin Otomobilde Bıraktığı Çocuğu Polis Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 16:10:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhammed Burhan'ın Metal Parçaya Sıkışan Parmağı Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]