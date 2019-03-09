Muhammed Burhan'ın Metal Parçaya Sıkışan Parmağı Kurtarıldı
1 saat önce
ADANA'da Muhammed Burhan Eren'in (6) metal parçaya sıkışan parmağı, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.
ADANA'da Muhammed Burhan Eren
'in (6) metal parçaya sıkışan parmağı, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez Yüreğir
ilçesinde Muhammed Burhan Eren'ın işaret parmağı oynadığı metal parçaya sıkıştı. Ailesi, küçük Muhammed Burhan'ın parmağını kurtarmaya çalıştı, başarılı olamayınca da Adana
Yeni Şehir Hastanesi
'ne götürdü. Metal parçanın kestiği parmağı yaralanan Eren için Adana Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren CAN-KUR ekipleri çağırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle Muhammed Burhan'ın parmağı kurtarıldı. Muhammed Burhan Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- Adana
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:40 Kaynak: DHA
Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı
Rezidansta Kenevir Serası Kuran Üniversiteliyi Yangın Ele Verdi
Katil Zanlılarından "Siz Niye Yoruldunuz, Biz Teslim Olmayı Düşünüyorduk" Tepkisi
Annesinin Otomobilde Bıraktığı Çocuğu Polis Kurtardı