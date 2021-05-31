Üye Girişi
Muhammed Deif: İsrail'in yıllardır öldürmeye çalıştığı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri - Son Dakika
BBC

Muhammed Deif: İsrail'in yıllardır öldürmeye çalıştığı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri

31.05.2021 13:40
Muhammed Deif: İsrail'in yıllardır öldürmeye çalıştığı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri, System.String[]

Hamas'ın askeri kanadının başındaki Muhammed Deif bu yıla kadar İsrail'in beş suikast girişiminden kurtulmayı başardı.

Filistinli bir militan, bu ay cızırtılı bir ses kaydıyla İsrail'i tehdit etti. Mesajda Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın talepleri dinlenmezse, İsrail'in "ağır bir bedel ödeyeceği" belirtiliyordu.

Mesajın sahibi, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın bulunması zor lideri Muhammed Deif'ti.

İsrail'in en çok aradığı kişilerden Deif, mesajıyla 7 yıllık sessizliğini bozdu. Fakat tehdidi, 11 günlük çatışma sırasında pek dikkat çekmedi.

10-21 Mayıs arasında İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de en az 242 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler yetkilileri bunlardan en az 129'unun sivil olduğunu söylüyor. İsrail ordusu 200 militanı öldürdüğünü öne sürüyor. Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'a göre ise hayatını kaybeden savaşçılarının sayısı 80.

İsrail'in ölüm listesinde ilk sırada yer alan Deif ise öldürülemedi.

Amerikan New York Times gazetesine konuşan İsrail Ordu Sözcüsü Hidai Zilberman, "Operasyon boyunca Muhammed Deif'i öldürmeye çalıştık" dedi.

BBC'ye konuşan İsrail ordusundan bir yetkili de, çatışmalar sırasında iki kez Deif'i öldürmeye çalıştıklarını söyledi.

Deif, 20 yıldır bilinen yedinci suikast girişiminden de kurtulmayı başardı.

İsrail ordusu, yıllardır süren bu fare-kedi oyununda hedefe ulaşamadığı için öfkeli.

BBC'ye konuşan Orta Doğu Güvenlik Uzmanı Matthew Levitt, "İsrail ordusunda Hamas'ın askeri kanadı için eşsiz öneme sahip gördükleri insanların bir listesi var. Ve bu listenin tepesinde Muhammed Deif yer alıyordur" diyor.

Gazze'nin misafiri

Deif hakkında bildiklerimizin büyük bir kısmı İsrail ve Filistin basınında yer alan haberlerden geliyor.

1965'te Mısır'ın işgali altındaki Gazze'deki Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğduğu söyleniyor.

Gerçek adı Muhammed Diab İbrahim al-Masri'ydi. Fakat İsrail'in hava saldırılarından kaçmasını da sağlayan göçebe hayat tarzı nedeniyle Arapça'da "misafir" anlamına gelen "deif", onun lakabı oldu.

Çocukluğu ve nasıl yetiştiği hakkında pek bir şey bilinmiyor.

Deif 1980'lerin sonunda Hamas kurulurken örgüte katıldı.

İsrail'e karşı silahlı mücadeleye inanan Deif, örgütün askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nda hızla yükseldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski terörle mücadele danışmanları arasında yer alan güvenlik uzmanı Matthew Levitt, Deif için "Hamas'ın içinde sertliğiyle tanınan biri" diyor; onun Hamas'ın 1990'larda öldürülen "mühendis" lakaplı bomba uzmanı komutanı Yahya Ayyaş'a yakın bir isim olduğunu söylüyor.

Ayyaş, İsrail'de 1990'ların başında bir dizi otobüs bombalamasından sorumlu tutuluyordu. 1996'da öldürülmesinin ardından daha fazla otobüs bombalandı.

Ayyaş'ın elinden tuttuğu Deif, bu intikam saldırılarının arkasındaki kişi olarak gösteriliyordu.

Eylemleri Deif'in şöhretini artırdı, örgüt içindeki konumunu yükseltti.

2002'de Hamas'ın kurucularından Salah Şehada'nın öldürülmesinin ardından, Deif Hamas'ın askeri kanadının başına geçti.

Deif liderliği döneminde Hamas'ın Kassam roketlerinin ve Gazze'nin altında örümcek ağı gibi yayılan tünelleri tasarlayan kişi olarak biliniyor.

Deif'in İsrail ordusuna yakalanmamak için hayatının büyük bir kısmını bu tünellerde geçirdiği ve Hamas'ı da oradan yönettiği düşünülüyor.

'9 canlı kedi'

Deif için mahremiyet bir ölüm kalım meselesi olageldi.

2000'li yıllarda İsrail'in dört suikast girişiminde hayatta kalmayı başardı. Bu girişimlerin bir kısmında ağır yaralandı.

İsrail'in paylaştığı bilgilere göre bir gözünü ve bazı uzuvlarını da bu saldırılarda kaybetti.

BBC'ye konuşan eski bir İsrail askeri istihbarat yetkilisi, ağır yaralı olması nedeniyle onun bir daha eskisi gibi örgütü yönetemeyeceğinin düşünüldüğünü söyledi:

"İnsanlar bir lider veya askeri planlamacı olarak görev yapamayacağını düşünüyordu. Fakat mümkün olduğu kadar kısa sürede iyileşti."

Bu suikast girişimlerinden kurtulması onun "9 canlı kedi" olarak anılmasına yol açtı.

Deif'e yönelik beşinci suikast girişimi ise İsrail'in 2014'teki Gazze operasyonu sırasında yapıldı.

İsrail'in Şeyh Rıdvan mahallesine düzenlediği hava saldırısında Deif'in eşi Vidad ve küçük çocukları Ali öldürüldü. İsrail, Deif'in de evde olduğunu düşünüyordu fakat yanılmıştı.

Saldırıdan kısa süre sonra Hamas, Deif'in hâlâ hayatta olduğunu ve askeri operasyona liderlik ettiğini duyurdu.

Güvenlik uzmanları Deif'in İsrail ordusu tarafından bulunamamasında modern iletişim teknolojilerini kullanmamasının da payı olduğunu düşünüyor.

Matthew Levitt, "Telefon ve bilgisayar kullanmıyorsanız modern istihbarat servislerinin nerede olduğunuzu kestirmelerini zorlaştırmanın yolları vardır" diyor.

Eski İsrail askeri istihbarat yetkilisi ise geçmiş suikast girişimlerinin başarısızlığının arkasında Hamas'ın tünellerinin derinliği, civardaki sivilleri öldürme riski ve silahların düzgün çalışmaması gibi nedenlerin olabileceğini söylüyor.

Kritik role sahip, eşsiz biri

BBC'ye bilgi veren İsrail ordusundan bir yetkili Deif'e yönelik çalışmalarının devam ettiğini fakat konunun gizliliği nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceklerini söyledi.

Güvenlik uzmanı Levitt, İsrail'in pes etmemesine şaşırmıyor. Öte yandan İsrail'in başarısız suikast girişimlerinin Deif'i daha efsanevi bir hâle getireceğini söylüyor:

"İsrail'in onu yok etmek istemesinin ana nedeni eski toprak olması, öyle bir saygınlığı var.

"Başından beri örgütte olan kıdemli militanların sayısı az. O açıdan eşsiz biri."

Deif'in hayatına dair çok az şey biliniyor. Gazze sokaklarında bile Deif'i tanıyabilecek çok az kişi var.

Onun militanlığını destekleyenlerin sayısı ise daha bile az olabilir.

Anket sonuçlarından bahseden Levitt, Filistinlilerin, Hamas'ın en militan liderlerine karşı pek bir sevgi beslemediğini söylüyor.

Yine de ateşkes ilanının ardından Deif'in adına slogan atanlar vardı. Bazı Filistinliler, Gazze'deki yıkıntıların arasında ateşkesi kutlarken "Ruhumuzla ve kanımızla seni destekliyoruz Deif" diye bağırıyordu.

Muhammed Deif: İsrail'in yıllardır öldürmeye çalıştığı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri
Muhammed Deif: İsrail'in yıllardır öldürmeye çalıştığı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri
Muhammed Deif: İsrail'in yıllardır öldürmeye çalıştığı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri
Muhammed Deif: İsrail'in yıllardır öldürmeye çalıştığı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri
Muhammed Deif: İsrail'in yıllardır öldürmeye çalıştığı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri

Militan, Suikast, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhammed Deif: İsrail'in yıllardır öldürmeye çalıştığı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu Genç kadın avukat sevgilisini tehdit etti: Bizim ailemiz PKK'lı, seni dağa kaçıracağız Genç kadın avukat sevgilisini tehdit etti: Bizim ailemiz PKK'lı, seni dağa kaçıracağız Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı

Son Dakika Haberleri
15:12 Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
15:00 İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde
14:44 Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı
14:40 Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı
14:28 Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu
14:27 Son Dakika: Koronavirüs testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek
14:27 Beren Saat, romantik karelerle Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı
14:24 Genç kadın avukat sevgilisini tehdit etti: Bizim ailemiz PKK'lı, seni dağa kaçıracağız
14:23 Başkan ve hoca arasında sular durulmuyor! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı
13:15 Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi
Üsküdar'daki köşk, defineciler tarafından talan edildi! Bir tarih böyle yok oldu Üsküdar'daki köşk, defineciler tarafından talan edildi! Bir tarih böyle yok oldu         
15:14
Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu         
15:06
Kemal Kılıçdaroğlu ile yayını binlerce kez izlenen Jahrein'in yeni konuğu Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu ile yayını binlerce kez izlenen Jahrein'in yeni konuğu Ali Babacan         
14:56
Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın         
14:42
İlk kirazlar açık artırmayla satıldı: Tarlada 10, markette 30 TL İlk kirazlar açık artırmayla satıldı: Tarlada 10, markette 30 TL         
14:33
Son Dakika: Koronavirüs testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Son Dakika: Koronavirüs testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek         
14:28
Başkan ve hoca arasında sular durulmuyor! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı Başkan ve hoca arasında sular durulmuyor! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı         
14:23
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası         
11:54
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu         
11:28
Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!         
11:16
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 15:19:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhammed Deif: İsrail'in yıllardır öldürmeye çalıştığı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement