Muhammed Demir: "Kaçırdığım penaltılar için çok üzgünüm" - Son Dakika
Son Dakika Spor Muhammed Demir: 'Kaçırdığım penaltılar için çok üzgünüm' - Son Dakika Spor

Muhammed Demir: "Kaçırdığım penaltılar için çok üzgünüm"

7 saat önce

Gaziantep Futbol Kulübü'nün geçtiğimiz hafta oynadığı Çaykur Rizespor maçında iki kez penaltıdan yararlanamayan Muhammed Demir, kaçırdığı penaltılar için çok üzgün olduğunu belirterek, "Galibiyet, kaçırdığım penaltılardan daha az etkilenmemi sağladı" dedi.

Muhammed Demir:

Gaziantep Futbol Kulübü'nün geçtiğimiz hafta oynadığı Çaykur Rizespor maçında iki kez penaltıdan yararlanamayan Muhammed Demir, kaçırdığı penaltılar için çok üzgün olduğunu belirterek, "Galibiyet, kaçırdığım penaltılardan daha az etkilenmemi sağladı" dedi.


Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürürken, tecrübeli futbolcu Muhammed Demir, Rizespor maçında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Maçta iki penaltı kaçırdığı için çok üzgün olduğunu belirten Muhammed Demir, aldıkları galibiyetle biraz olsun rahatladığını vurguladı. Tecrübeli forvet, Teknik Direktör Marius Sumudica ile aralarında sorun olmadığını da açıkladı.


"Kaçırdığım penaltılar için çok üzgünüm"


Muhammed Demir, "Çaykur Rizespor maçında galip geldiğimiz için mutluyum. Bu galibiyet kaçırdığım penaltılardan daha az etkilenmemi sağladı. Penaltı kaçırdığım için üzgünüm tabi ama futbolda bu tür şeyler var. Açıkçası ilk penaltıyı kaçırdıktan sonra büyük bir üzüntü yaşadım. İkinci penaltıyı da kendim yaptıktan sonra ekstra motive oldum ve kendimi affettirme fırsatı yakaladığımı düşündüm. Maalesef olmadı. Kendi adıma iki penaltı kaçırdığım için çok üzüldüm ama takım galip geldiği için sonrasında mutlu oldum. Önümüzdeki haftalarda bunu telafi edeceğim" dedi.


"Sumudica ile aramızda sorun yok"


Teknik Direktör Marius Sumudica ile aralarında bir problem olmadığını da açıklayan Muhammed Demir, "Benim hocayla ilgili bir sıkıntım yok. Onun da benimle yok. Bunu biliyorum. Hocanın maçtan sonra beni tribünlere götürmesinden ve taraftarların ismimi zikretmesinden her şekilde mutlu oldum. Biraz daha huzurum yerine geldi. Çünkü takımımı negatif etkilemek istemem hiçbir zaman. Taraftarlarla ilgili de bir problemim yok. Bu zaten olamaz. Ben yıllardan beridir buradayım, buraya emek veriyorum. Biz burada bir aile gibiyiz ve aile içinde de bu tür şeyler olabilir. Önümüzdeki haftalarda goller atıp sarılırız hep beraber" ifadelerini kullandı.


"Göztepe maçına moralli bir şekilde gidiyoruz"


Ligin 23. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Göztepe maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Demir, "Rize maçının moraliyle oraya daha iyi gittiğimizi düşünüyorum. Rize maçı kötü bitseydi zor günler yaşayabilirdik. Çünkü zor bir fikstüre giriyoruz. O yüzden aldığımız 3 puanla Göztepe maçına daha moralli, daha motivasyonumuz yüksek şekilde gidiyoruz. Güzel bir maç olacak ve inşallah bizim açımızdan da iyi biten bir maç olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Çaykur Rizespor, Muhammed Demir, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'a 3 Premier Lig ekibi talip
Los Angeles Galaxy, Messi için sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor Rakibi tarafından cinsel organı ısırılan futbolcuya 10 dikiş atıldı Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın arasında gergin anlar! Canlı yayından kovdu

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:46:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhammed Demir: "Kaçırdığım penaltılar için çok üzgünüm" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]