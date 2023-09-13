Muhammed Gümüşkaya Süper Lig'e geri döndü - Son Dakika

Muhammed Gümüşkaya Süper Lig'e geri döndü

Muhammed Gümüşkaya Süper Lig\'e geri döndü
Son Güncelleme: 13.09.2023 21:03

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'dan Samsunspor'a kiralandı. Geçtiğimiz sezon 17 resmi maçta forma giyen genç oyuncu, Süper Lig'e geri döndü.

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den Westerlo'ya transfer olan Muhammed Gümüşkaya, Süper Lig'e geri döndü. 22 yaşındaki solak oyuncunun kiralık transferi, resmen açıklandı.

FENERBAHÇE'NİN ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Muhammed Gümüşkaya, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe A Takımı'nda bazı maçlarda forma giyerek kendisini gösterme başarısı buldu. 2020-21 sezonunda ise Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralık olarak gönderilen genç orta saha, o sezon 22 maçta görev almış 4 gollük performansla oynamıştı.

WESTERLO'YA TRANSFER OLDU

Jorge Jesus'un gelmesi sonrasında takımla birlikte çalışmalara katılan 21 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynanan Dinamo Kiev maçında kadroda yer buldu ancak süre alamadı. Daha sonra Ağustos ayında Belçika ekibi Westerlo, genç futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Muhammed Gümüşkaya, Ağustos 2022'de 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Westerlo'ya transfer oldu.

SAMSUNSPOR'A İMZAYI ATTI

Geçtiğimiz sezon 17 resmi maçta 1 golle oynayan, bu sezon ise 3 maçta forma şansı bulan Muhammed, Süper Lig'e geri döndü. Samsunspor, 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Muhammed Gümüşkaya Süper Lig'e geri döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhammed Gümüşkaya Süper Lig'e geri döndü - Son Dakika
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