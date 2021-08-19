Üye Girişi
Muhammed Gümüşkaya takımını sırtladı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Muhammed Gümüşkaya takımını sırtladı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup etti

19.08.2021 23:36

Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya genç yıldız Muhammed Gümüşkaya damga vurdu. 65. dakikada attığı müthiş golle takımını sırtlayan genç yıldız, sarı-lacivertli takıma tur için avantajı getirdi.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kadıköy'de Helsinki'yle karşılaştı. Sarı-lacivertliler 65. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın mükemmel golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

MUHAMMED MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken Fransız hakemin verdiği kararlar tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertlilerde art arda yaşanan sakatlıklar sonrası genç futbolcular Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya oyuna dahil oldu. 65. dakikada Muhammed Gümüşkaya sahne aldı ve harika bir golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca sarı-lacivertliler sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı ve tur için avantajın sahibi oldu.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Gümüşkaya takımını sırtladı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatlarını ele geçirdi 00:01 Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatlarını ele geçirdi O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu 23:24 O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu Doğu Perinçek'in Taliban yorumlarına Nagehan Alçı dayanamadı: İnsanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz? 22:31 Doğu Perinçek'in Taliban yorumlarına Nagehan Alçı dayanamadı: İnsanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?
İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir 21:28 İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi 21:07 Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi 20:39 Son Dakika: PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi
Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı 18:14 Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı 16:11 Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı

Son Dakika Haberleri
18:55 Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu
18:39 Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
18:36 Girdiği evde karı-kocaya bıçak çekip hırsızlık yaptı! Yakalanınca gazetecilere hakaret savurdu
18:15 11 çocuk doğuran kadın, çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor
18:03 Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle "Selden önce ve sonra" videosunu paylaştı
18:01 Nusret Gökçe'ye 5 çalışanı ABD'de dava açtı! 70 saat fazla çalışıp tuvalet dahi temizlediler
17:55 Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın
17:48 Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali sebebiyle boşaltıldı
17:34 PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru yıkılmış oldu
17:01 Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi: Kalmak istiyor
Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti! Takipçilerinden tepki yağdı Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti! Takipçilerinden tepki yağdı         
00:11
Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu         
23:46
Afganlarla ilgili skandal tişört! İnsanların uçaktan düştüğü anı paraya çevirdiler Afganlarla ilgili skandal tişört! İnsanların uçaktan düştüğü anı paraya çevirdiler         
23:22
Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri         
22:04
Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok         
21:23
Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak         
21:03
Aşı olan kişiler için Aşı olan kişiler için "kobay" diyen kaleci antrenörü koronavirüse yakalandı         
19:24
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi         
14:38
Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi         
14:20
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Tıpa tıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpa tıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 00:20:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhammed Gümüşkaya takımını sırtladı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement