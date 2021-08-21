Muhammed Hamza Bakır Dünya Şampiyonu oldu

Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Grekoromen Stilde ağır sıklette Muhammed Hamza Bakır finalde Azerbaycanlı Sarkhan Mammadov'u yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

Son Avrupa Şampiyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Güreşçisi, Avrupa 2.si Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Bakırın oğlu

Muhammed Hamza Bakır, Kırgız Erlan Manatbekov'u ve Ermeni rakibi Razmik Kurdyan'ı (8-0) sayı tuşuyla Rus rakibi Armen Chokoliyan'ı da (4-0) yenerek geldiği finalde Altın madalya için dünya 2.si Sarkhan Mammadov ile karşılaştı. Rakibini daha önce Yıldızlar Dünya Şampiyonasında yine finalde yenen Bakır, minderden 3-1 galip ayrılarak dünya Şampiyonu oldu.

Muhammed Hamza, Yıldızlar Avrupa ve Dünya Şampiyonluğundan sonra Gençlerde de dünya şampiyonu oldu. - İSTANBUL