Muhammed'i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhammed'i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş - Son Dakika

Muhammed'i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, kaybolduktan sonra metruk bir evde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammed Veli Dümez'in (8), ölümüyle ilgili bir komşusuyla birlikte gözaltına alınan dayı V.T.'nin küçük çocuğu yaralı bulan kişi olduğu ortaya çıktı.

Muhammed'i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, kaybolduktan sonra metruk bir evde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammed Veli Dümez'in (8), ölümüyle ilgili bir komşusuyla birlikte gözaltına alınan dayı V.T.'nin küçük çocuğu yaralı bulan kişi olduğu ortaya çıktı. Çocuğun ölümündeki sır perdesini aralamak için çok yönlü araştırma yapan jandarma, ailenin yakınları ile komşuların ifadelerini alıyor.

Olay, önceki akşam Çınar ilçesine bağlı Başalan Mahallesi'nde meydana geldi. Dümez Ailesi, çocukları Muhammed Veli'nin kaybolduğunu fark edince arama çalışmalarına başladı. Mahalle halkının da katılımıyla yapılan aramada Muhammed Veli, metruk bir evde ağır yaralı halde bulundu. Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammed Veli, tedaviye alındı. Ancak doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çok yönlü araştırma başlatılırken, küçük çocuğun yüzü ile vücudunun pek çok yerinde bıçakla yapıldığı tespit edilen kesikler olduğu saptandı. Yüzü tanınmayacak halde olduğu bildirilen çocuğun ölümüyle ilgili Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ile Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çok yönlü araştırma başlattı.

METRUK BİNADAKİ DELİLLER TOPLANDI

Jandarma Başalan Mahallesi'ni abluka altına alırken, soruşturmayı yürüten savcı da çalışmaları yerinde inceledi. Dümez'in yakınları ile komşularının ifadelerine başvuran jandarma, küçük Muhammed'in cesedinin bulunduğu metruk binada elde edilen tüm delilleri topladı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

DAYININ SORGUSU SÜRÜYOR

Dün bir komşuyla birlikte gözaltına alınan dayı V.T.'nin Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu sürüyor. Dayı V.T.'nin küçük çocuğu ağır yaralı halde bulan kişi olduğu öğrenildi.

İlk ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenilen V.T.'nin, "Olay günü babası beni aradı. 'Muhammed sizde mi?' diye sordu. Olmadığını sordum. Akşam geç saatlerde, aramaya başladıklarını öğrenince, ben de arama çalışmalarına katıldım. Her yeri aradık. Sormadığımız kişi kalmadı. En son metruk bina aklıma geldi. Kapıları kapalıydı. Pencere bölümünde açık alan vardı. Ordan içeri baktığımda Muhammed'i kanlar içerisinde gördüm. Sonra babası ve amcasına haber verdim. Hastaneye götürdüler" dediği öğrenildi.


Diyarbakır, Jandarma, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Suriye Ordusu'na saldırı: 40 ölü, 80 yaralı
Bursa'daki "tavuk alma" eğlencesi cinayetinin zanlısı hakim karşısında Çin'de Vuhan'ın ardından Huanggang kenti de karantinaya alındı Ameliyat olan oğlunu hastanede öldüren anne: Cennete gidecek diye yaptım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 18:18:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhammed'i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]