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Muhammed İkbal, doğumunun 144'üncü yıl dönümünde anılıyor - Son Dakika

Muhammed İkbal, doğumunun 144'üncü yıl dönümünde anılıyor

09.11.2021 13:51
Muhammed İkbal, doğumunun 144'üncü yıl dönümünde anılıyor

Pakistan'ın milli şairi ve İslam düşünürü Muhammed İkbal, doğumunun 144'üncü yıl dönümünde anılıyor.

Pakistan'ın milli şairi ve İslam düşünürü Muhammed İkbal, doğumunun 144'üncü yıl dönümünde anılıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, İkbal'in doğumunun 144. yılı, televizyonlardan yürütülen yayınlar ve sosyal medyadaki etkinlikler aracılığıyla kutlanıyor,

Üniversiteler ve çeşitli sivil toplum örgütleri de İkbal'in hayatını, siyasi mücadelesini ve çalışmalarını konu alan programlar düzenliyor.

İkbal için ilk tören, kabrinin bulunduğu Lahor kalesindeki Hazuri Bağ'da gerçekleştirildi. Şairin kabrinde Kur'an-ı Kerim okundu ve askerler nöbet değişimi yaptı.

Şairin Sialkot'ta doğduğu ve bugün müze olarak hizmet veren evi de doğum yıl dönümünde ziyaretçilerin akınına uğruyor.

"İkbal Manzil" adı verilen müzede, İkbal'in doğduğu oda başta olmak üzere kendisine ait özel eşyalar, kitaplar ve resimler bulunuyor.???

Muhammed İkbal, Pakistan, İslam, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhammed İkbal, doğumunun 144'üncü yıl dönümünde anılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhammed İkbal, doğumunun 144'üncü yıl dönümünde anılıyor - Son Dakika
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