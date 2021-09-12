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Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu - Son Dakika

Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu

12.09.2021 17:48

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor. Fenerbahçe, etkili bir oyun ortaya koyarken, ilk kez sol kanatta birlikte oynayan Muhammed ile Rossi'nin uyumu dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada iki futbolcu için, "Aynı mahallede büyümüş gibiler" diyerek ikiliyi tebrik etti.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Sivasspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Diego Rossi ve Mergim Berisha maça ilk 11'de başladı. Rossi'nin sol kanatta Muhammed Gümüşkaya'yla olan uyumu ise sarı-lacivertlileri mest etti.

TARAFTARLARI MEST ETTİLER

Sosyal medyadan Fenerbahçe'yle ilk maçına çıkan Diego Rossi'ye övgü yağdıran taraftarlar, Uruguaylı futbolcunun aynı kanatta görev yaptığı Muhammed Gümüşkaya'yla uyumuna da dikkat çekti.

Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu
Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu
Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu
Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu

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Son Dakika Spor Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu - Son Dakika
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