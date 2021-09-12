Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Sivasspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Diego Rossi ve Mergim Berisha maça ilk 11'de başladı. Rossi'nin sol kanatta Muhammed Gümüşkaya'yla olan uyumu ise sarı-lacivertlileri mest etti.
Sosyal medyadan Fenerbahçe'yle ilk maçına çıkan Diego Rossi'ye övgü yağdıran taraftarlar, Uruguaylı futbolcunun aynı kanatta görev yaptığı Muhammed Gümüşkaya'yla uyumuna da dikkat çekti.
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