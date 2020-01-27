Muhammed'in ölümünde hala gözaltına alındı - Son Dakika
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Muhammed'in ölümünde hala gözaltına alındı

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra metruk bir evde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammed Veli Dümez'in (8) ölümüyle ilgili gözaltında alınan dayı ile bir köylü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, küçük çocuğun halası gözaltına alındı.

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DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra metruk bir evde ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden  Muhammed Veli Dümez'in (8) ölümüyle ilgili gözaltında alınan dayı ile bir köylü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, küçük çocuğun halası gözaltına alındı. 2 şüphelinin serbest bırakılması ise mahallede silahların ateşlendiği gerginliğin yaşanmasına neden oldu.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Veli Dümez, 22 Ocak Çarşamba akşamı kayboldu. Dümez ailesi de oğullarını aramaya başladı. Mahallelinin de katıldığı arama sırasında, Muhammed, metruk bir evde ağır yaralı olarak bulundu. Yüzü ile vücudunun çeşitli yerleri parçalanmış halde olan çocuk, yakınları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

DAYI SERBEST BIRAKILDI, HALA GÖZALTINA ALINDI

Muhammed'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada jandarma, dayı V.T. ile köylüleri G.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İkili, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Ancak jandarma ekipleri, Muhammed'in halası H.T.'yi gözaltı aldı. H.T.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

SİLAHLARI ATEŞLEDİLER

Mahalle sakinleri ise bugün şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında dayı V.T.'nin akrabaları ile kalabalık arasında kavga çıktı. Taraflar yanlarındaki  tabancaları çekip, havaya ateş ederken olaya jandarma ekipleri müdahale etti.


Jandarma, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
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