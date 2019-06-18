Muhammed Mursi için Alaplı'da gıyabî cenaze namazı kılındı
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Mısır'da mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Alaplı'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:18 Kaynak: İHA
'da mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Alaplı
'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mursi yaklaşık 5 yıldır süren davanın son duruşmasında fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede öldüğü duyurulmuştu. Mursi'nin ölüm haberi İslam alemini yasa boğdu. Mursi için Türkiye
'de de 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı. Diğer illerle eş zamanı olarak öğle namazı sonrasında Alaplı Merkez
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