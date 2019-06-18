Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi için camilerde sela verildi
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Muhammed Mursi için camilerde sela verildi

2 gün önce

- Menzil camisinden detaylar Sela verilmesi KONYA - Konya'da, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla kentteki camilerde sela verildi.

- Menzil camisinden detaylar
Sela verilmesi
KONYA - Konya'da, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla kentteki camilerde sela verildi.
Muhammed Mursi için camilerde sela verildi
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:45 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Konya, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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