Muhammed Mursi için camilerde sela verildi
2 gün önce
- Menzil camisinden detaylar Sela verilmesi KONYA - Konya'da, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla kentteki camilerde sela verildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:45 Kaynak: AA
- Menzil camisinden detaylar
Sela verilmesi
KONYA - Konya
'da, Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla kentteki camilerde sela verildi.
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