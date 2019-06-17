Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

29 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yarın tüm merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yarın tüm merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından, Mursi için yurt genelindeki tüm il ve ilçe müftülüklerine, gıyabi cenaze namazı kıldırılması için yazı gönderildi.
Gıyabi cenaze namazı, yarın yurt genelindeki tüm merkezi camilerde öğle namazını müteakip kılınacak.
Erbaş, Hacı Bayram Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazını bizzat kıldıracak.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:39 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Muhammed Mursi, Güncel
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