Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
2 saat önce
- Ulu Camiden detay Vatandaşlardan görüntü Cenaze namazının kılınması Grup adına Yasin Virit'in konuşması GAZİANTEP - Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Gaziantep'te gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:14 Kaynak: AA
- Ulu Camiden detay
Vatandaşlardan görüntü
Cenaze namazının kılınması
Grup adına Yasin Virit'in konuşması GAZİANTEP - Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Gaziantep
'te gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
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