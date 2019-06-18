Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

2 saat önce

- Ulu Camiden detay Vatandaşlardan görüntü Cenaze namazının kılınması Grup adına Yasin Virit'in konuşması GAZİANTEP - Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Gaziantep'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Ulu Camiden detay
Vatandaşlardan görüntü
Cenaze namazının kılınması
Grup adına Yasin Virit'in konuşması GAZİANTEP - Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Gaziantep'te gıyabi cenaze namazı kılındı.
Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:14 Kaynak: AA
Gaziantep, Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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