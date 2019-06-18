Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
Son Dakika Güncel Haber

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

1 saat önce

Mısır'da askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Adıyaman'da, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Mısır'da askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Adıyaman'da, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından yapılan darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve ardından tutuklanarak cezaevine atılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da gıyabi cenaze namazı kılındı. Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından merkez Ulu Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından hayatını kaybeden Mursi için dua edildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:20 Kaynak: İHA
Adıyaman, Cumhurbaşkanı, Muhammed Mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:19:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]