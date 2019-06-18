Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

52 dakika önce

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Besni ve Kahta ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Besni ve Kahta ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İlçe Müftü Vekili Abdulhalim Alphan, Besni ilçesindeki Hacı Reşit Camisi'nde tarafından kılınan gıyabi cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla tüm yurtta gıyabi cenaze namazı kılınacağını belirterek, "Allah, Muhammed Mursi ve tüm şehitlerin şehadetlerini kabul buyursun." dedi.
Gıyabi cenaze namazına sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Namazın ardından vatandaşlar dua etti.
Kahta ilçesi
Kahta ilçesinde Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kahta ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Merkez Hacı Zeynal Camisi'de ilçe Müftüsü Rıfat Çevik tarafından kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.
Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:09 Kaynak: AA
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