Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
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Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

2 saat önce

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Safranbolu Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından cami avlusunda cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazında Mursi için helallik alındı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:42 Kaynak: AA
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