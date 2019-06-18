Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı
2 saat önce
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:42 Kaynak: AA
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin vefatı nedeniyle Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Safranbolu Merkez
Camisi'nde öğle namazının ardından cami avlusunda cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazında Mursi için helallik alındı.
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